Сергей Дылевский: Беларусь ждут голодные бунты 21.04.2022, 7:36

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Многие предприятия просто остановятся.

В Беларуси задержано руководство независимых профсоюзов. Почему режим Лукашенко решил начать репрессии против организаций, занимающихся правами рабочих? Об этом сайту Charter97.org рассказал лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский:

— Все к этому и шло. Я неоднократно говорил, что репрессии в отношении организаций, защищающих права рабочих, будут. Задержание того же Ярошука, прошли обыски и аресты в первичных организациях, — это закономерный итог действий режима Лукашенко.

Также отмечу, что когда Белорусское объединение рабочих объявило забастовку, как таковой поддержки от этих лидеров не было. Товарищ Ярошук по непонятным причинам высказывался против объявления забастовки в Беларуси. Мотивы своего решения он не объяснял. Как глава Белорусского конгресса независимых профсоюзов он имеет какой-то вес, поэтому и остальные профсоюзные организации нас не поддерживали на тот момент. Забастовка могла бы помочь избежать этих репрессий.

— Ждать ли реакции международных организаций и профсоюзов на ситуацию с рабочим движением в Беларуси?

— Уверен, что она должна быть. И Международная организация труда, и независимые профсоюзы на Западе, которые действительно являются независимыми — европейские, американские — они просто обязаны реагировать на эту ситуацию. Вполне возможно, это приведет к новым санкционным пакетам, новым рычагам давления на хунту. Также нам самим нужно выражать солидарность и поддержку нашим товарищам, оказавшимся за решеткой.

— Что вам рассказывают белорусские рабочие о ситуации на предприятиях?

— Обстановка просто удручающая. Целый ряд предприятий из-за военных действий России в Украине, из-за санкций, просто не может нормально функционировать. Нет товарооборота, нет закупок запчастей, нет комплектующих для производимой продукции. Ведь ни для кого не секрет, что лишь немногие белорусские предприятия могут полностью производить какую-то продукцию. У тех, которые могут, теперь нет возможности сбыть эту продукцию, так как потеряны основные рынки.

Если подытожить — ситуация плачевная, а в рабочих кругах люди ждут, что будет дальше.

— По каким отраслям нанесен самый сильный удар?

— Можно сказать, что кроме пищепрома пострадали все отрасли. Пищепром столкнулся лишь с тем, что выросли цен. Если брать машиностроительное производства, то из-за нехваток комплектующих оно просто не может нормально функционировать. Если брать горнодобывающую промышленность — нет рынка сбыта, «Беларуськалий» просто останавливается, «Гродно Азот» — ситуация та же самая. Нет рынков сбыта, что может уже завтра остановить предприятие.

Санкции, логистические проблемы, потери рынков сбыта — все влияет вкупе. Санкции ведут за собой проблемы, блокировки по закупкам, еще раз повторю, комплектующих. Потеря рынков сбыта ведет к уменьшению зарплат. Война в Украине привела к потере огромного рынка, он в течение одного дня для Беларуси перестал существовать.

— Ждать ли остановок белорусских предприятий из-за экономический причин?

— Технические остановки будут. И «Беларуськалий», и БМЗ, и завод «БелДжи», который простаивает с 16 марта. Это будет накапливаться снежным комом. Госпредприятия пытаются говорить, что «обеспечивают себя сами». Это полная брехня и лухта. Сейчас продукция производится с запасом и идет на склад. Сегодня-завтра эти предприятия будут останавливаться.

— Власти говорят, что у «нас все купят Китай и Россия». Не будем далеко ходить, вы работали на Минском тракторном заводе, получится ли отправлять наши трактора в Китай вместо Украины?

— Наши трактора там определенно не нужны. У Китая есть есть свое производство, которое, как смешно не звучит, качественнее белорусского, плюс дешевле.

Китайцы не будут закупать трактора, да и сейчас не 70-е года, когда Япония скупала у СССР трактора и автомобили ради металла. Рынков сырья и техники хватает. Нет смысла покупать нашу продукцию.

— К чему приведут остановки ключевых предприятий, на которых держатся целые города?

— Люди останутся без денег. Возьмем пример того же «Беларуськалия», который является градообразующим предприятием. Ряд работников уже уходит на, можно сказать, «парко-хозяйственные дни». Простым языком — подметают улицы. Это делается для того, чтобы людям платили заработную плату. Предлагают общественные работы, за которые платят какую-то среднюю зарплату. Это уже есть. Когда же закончатся деньги, то начнутся голодные бунты.

Рабочие пока не знают, что делать именно в этом моменте. Сегодня никакая организация или лидер не может им на блюдечке с золотой каемочкой преподнести план действий. Люди понимают, что пока они ничего сами не начнут делать, то ничего не сдвинется и придет время, когда они будут голодать.

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