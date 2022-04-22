«Слава ВСУ!»: экс-игрок брестского «Динамо» принес победу своей эстонской команде и круто отпраздновал гол 22.04.2022, 23:29

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Видеофакт.

Украинский форвард "Левадии" Алексей Хабленко ознаменовался победным голом в матче чемпионата Эстонии против футбольного клуба "Нарва Транс", пишет "Трибуна". Победный гол в обзоре на 01:32

То, как экс-игрок брестского «Динамо» (37 матчей, 13 голов в сезонах 2018-2019) отпраздновал гол, в самом деле важнее взятия ворот. Хабленко продемонстрировал футболку, на которой была очень крутая надпись: «Слава ВСУ, Путин фашист».

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