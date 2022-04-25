Первый энергоблок БелАЭС опять не работает 9 25.04.2022, 19:25

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Что произошло на этот раз?

Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции снова не работает. На этот раз он выведен в планово-предупредительный ремонт, сообщает Минэнерго.

Первый энергоблок БелАЭС выведен в планово-предупредительный ремонт.

Такие плановые технологические работы ежегодно проводятся на атомных станциях для обеспечения стабильного рабочего состояния оборудования, рассказали в Минэнерго

Планируется, что на БелАЭС отремонтируют оборудование реакторной установки, в том числе парогенераторы, компенсатор давления, главные циркуляционные насосы и турбогенераторы, а также проведут контроль металла и диагностику сварных соединений оборудования реактора и трубопроводов систем, важных для безопасности энергоблока.

Также частично перезагрузят в реактор свежее ядерное топливо.

Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. К объединенной энергосистеме страны его подключили 3 ноября 2020 года.

С того момента БелАЭС выработала 9,3 млрд кВтч электроэнергии, правда за все это время ее неоднократно отключали от сети — всего простоя набежало на 173 дня, или 45,5% от всего времени работы станции.

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