На гомельском предприятии со следующей недели начнется простой 5 29.04.2022, 12:09

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Сотрудники «Делком40» будут просто сидеть в столовой в рабочее время.

На гомельском предприятии «Делком40», судя по всему, проблемы с производством. Как рассказал zerkalo.io один из сотрудников, теперь там выплачивают только две трети зарплаты. А со следующей недели работникам предприятия придется приходить на работу и «просто сидеть».

Предприятие «Делком40» — дочерняя компания польской группы компаний «COM40», которые производят мебель и другую продукцию для IKEA. На сайте компании значится, что в штате работают 2100 человек, «в основном, рабочие профессии».

Как рассказал сотрудник предприятия, после начала войны и ухода шведской сети с российского рынка, начались первые проблемы.

— Нас всех отправили в отпуск. После перевели на 2/3 оклада (это чуть больше 350 рублей на руки), — уточняет работник.

А 27 апреля на общем собрании сотрудникам «Делком40» объявили, что со следующей недели им придется приходить на работу и просто находиться в месте для приема пищи. То есть в столовой. Такое распоряжение как касается как минимум цеха производства мягкой мебели.

— С 4 мая мы должны по своему рабочему графику приходить на работу и находиться в месте сбора, определенном работодателем. А в случае неявки, согласно трудовому кодексу, будет увольнение из-за прогула, — рассказывает сотрудник предприятия. — Мы обращались на горячую линию Министерства труда и социальной защиты, и там сказали, что если договор коллективный, во время простоя сотрудники должны быть на видном месте. То есть сидение в столовой за 360 рублей в простое и по ночам в рамках Трудового кодекса?

— Люди в шоке, многие в спешке и без раздумья написали заявления на увольнение по собственному желанию, — описывает ситуацию мужчина. Сам он пока решает, что делать дальше и оставаться ли работать.

Информацию о ситуации на предприятии журналистам подтвердили еще несколько сотрудников «Делком40», работающих в цеху производства мягкой мебели. Один из них уточнил, что на общем собрании озвучили вероятную дату простоя — до конца мая, и все это время работники компании обязаны находиться в столовой во время своих смен. Сам мужчина пока решил подождать и оставаться работать, но, если до конца мая ситуация не изменится, — будет уходить.

— Две недели назад набрали из работников две производственные линии (около 40 человек), которые делают полуфабрикаты на Польшу на предприятие СОМ40. Говорят, компания собирается делать мебель на внутренний рынок Беларуси и РФ, но пока получат сертификаты, пока найдут сеть для реализации… Это тоже очень долгая песня, — рассуждает он.

Еще один сотрудник предприятия тоже решает, что делать в такой ситуации:

— На собрании нам сказали, что не стоит ждать, что через месяц будет лучше. В итоге три варианта: ехать в Польшу (отправляют без проблем, первая партия людей уже уехала туда), сидеть на 2/3 или увольняться, — рассказывает собеседник.

Чтобы разобраться, что происходит на предприятии, журналисты позвонили туда как частное лицо и уточнили, есть ли у них проблемы с производством. Ответ был очень короткий.

— У нас все хорошо. Можно не беспокоиться, — заявили в приемной.

В отделе управления персоналом отказались разговаривать, сославшись на то, что информацию о деятельности предприятия они предоставляют только его сотрудникам.

Журналисты также попытались связаться с директором «Делком40» Мацеем Очаховски, но, выслушав вопрос журналистки, он сразу же бросил трубку. Больше дозвониться до него не получилось.

Между тем, неделю назад руководитель проекта по закупке металла «Делком40» Сергей Потапов в комментарии российскому изданию bfm.ru признавался, что в данный момент производство практически остановлено. Хотя раньше предприятие делало для IKEA около 20 тысяч диванов в неделю.

— IKEA ушла, а у нас все производство было ориентировано на них, — говорит Сергей Потапов. — Сейчас мы стараемся найти альтернативные источники, куда можно реализовывать свою продукцию, — запустить линейку мебели под своей торговой маркой. Стараемся найти новые рынки сбыта — торговые сети, может, оптовых покупателей. Делаем все для того, чтобы открыть собственную розничную сеть, как было в далеких планах. Мы потеряли 90% сбыта, производство практически остановлено.

Потапов отметил: для того, чтобы выйти хоты бы в ноль, по его расчетам, потребуется где-то около полугода.

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