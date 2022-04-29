К посольству Беларуси в Польше принесли соль и гречку для Лукашенко

К посольству Беларуси в Польше принесли соль и гречку для Лукашенко1
- 29.04.2022, 23:41
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Фотофакт.
Вечером 29 апреля возле белорусского посольства в Варшаве состоялась совместная акция белорусов, украинцев и поляков. В ней приняли участие около 50 человек, передает euroradio.fm.
Они принесли крупу и соль для Александра Лукашенко. Это была реакция на его бред, что в западных странах нет крупы и соли и что жители этих стран стояли в очередях возле белорусской границы за этими продуктами.
Участники акции рассыпали гречку, овсянку, пшено и соль на тротуар.
В самом посольстве закрыли окна и двери.