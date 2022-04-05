Bloomberg: США передадут Украине новые модели дронов-камикадзе 9 5.04.2022, 19:13

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Они способны уничтожать танки.

США намерены заказать у подрядчиков и передать Украине 10 новейших беспилотников “Switchblade-600”, вооруженных противотанковыми боеголовками. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Данные дроны будут закупаться напрямую у производителей, а не предоставляться из существующих запасов. Эти беспилотники идут в дополнение к 100 дронам “Switchblade-300” в рамках военной помощи США на 800 млн долл., которая была объявлена 16 марта.

Switchblade 600 — это дрон-камикадзе компании AeroVironment. Он оснащен противотанковой боеголовкой, предназначенной для уничтожения или вывода из строя бронетехники.

Беспилотник может поражать цель автоматически. Он оснащен сенсорами и видеокамерами, с помощью которых оператор может наблюдать за уничтожением живой цели в режиме реального времени. Управление происходит через планшет.

Вес дрона — 54,4 кг. Он может летать на протяжении 40 минут, а дальность его действия составляет 40 км.

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