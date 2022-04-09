Ученые назвали продукт, защищающий от болезни Альцгеймера 2 9.04.2022, 22:19

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Специалисты провели исследование, охватившее более 120 тысяч людей.

Регулярное употребление большого количества ягод отодвигает старение мозга на 2,5 года у пожилых женщин, пишет medicina.ua.

Это было установлено на основе данных масштабного и длительного исследования, охватившего более 120 тысяч людей. Несмотря на то, что в нем принимали участие только женщины, данный вывод, скорее всего, верен и в случае мужчин. Ученые считают, что польза ягод обусловлена высоким содержанием флавоноидов, одного из видов антиоксидантов растительного происхождения.

Клетки мозга особенно чувствительны к негативному воздействию свободных радикалов, что вызывает постепенное угасание умственных способностей. Флавоноиды способны замедлить этот процесс. Поэтому для сохранения хорошей памяти и ясности ума необходимо добавить в свой рацион ягоды, такие как черника и клубника.

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