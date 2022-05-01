Медики назвали популярные для завтрака продукты, от которых лучше отказаться 1 1.05.2022, 8:26

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Они содержат много быстрых углеводов и вызывают всплеск глюкозы.

Врач-эндокринолог и диетолог Анастасия Тараско перечислила завтраки, которые относятся к числу наиболее вредных. По словам специалиста, крепкий чай и кофе натощак раздражают слизистую желудочно-кишечного тракта и не заряжают энергией. Следует также воздержаться от употребления сладкого, пишет newsyou.info.

Эти продукты содержат много быстрых углеводов и вызывают всплеск глюкозы, в результате чего возникает чувство голода и может появиться головная боль.

К числу вредных продуктов на завтрак Тараско также отнесла жирное мясо, копченые и маринованные изделия. После такого завтра часто наступает сонливость и снижается работоспособность, уточнила врач.

«Во все приемы пищи я рекомендую соблюдать правила пищевой тарелки. Это значит, что вы должны съедать примерно четверть от общего количества белка. Это могут быть яйца, творог, индейка, курица, какая-то нежирная рыба, половина — овощи и фрукты, четверть — это длинные углеводы или цельные злаки», — заключила Тараско.

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