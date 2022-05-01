Названы продукты, способные улучшить работу почек 2 1.05.2022, 13:50

2,634

Один из них — йогурт.

Большинству известно, что главным органом, ответственным за «чистоту», являются почки, но далеко не все знакомы даже с азами поддержания их работы, пишет medicina.ua. Как улучшить работу почек?

Вода

Состояние обезвоженности моментально увеличивает риск возникновения проблем с почками на 20%. Все информационные порталы о жизни и здоровье не однократно поднимали тему потребления жидкости, где 100 раз повторяли – норма, не менее 1,5 литра в день. Понимаем, что создать такую привычку не просто, но верным шагом станет решение всегда иметь под рукой бутылку с водой: на рабочем столе, в машине, у кровати. Будет маячить – будете пить и существенно облегчать вашим почкам жизнь. НО помните, что вода должна быть обычной, никаких газиков, красителей и подсластителей.

Молочные продукты

Наличие в ежедневном рационе всего пары чашек йогурта или молока, поможет поддерживать в норме кровяное давление, за счет высокого содержания кальция. Так как ведь болезни сердца и сосудов неизбежно отобразятся на состоянии почек, этот простой совет поможет снизить риски 2-х опасностей сразу.

Соль

Избыток соли приводит к тому, что кальций начинает накапливаться в почках, а не в костях как положено. Отслеживая количество потребляемой соли, вы избавите свои почки от «залежей». А тем, кого часто тянет к солёненькому, мы советуем заменить специями из сушеных трав.

Соблюдение элементарных правил позволит сохранить здоровье почек, человек очистит свой организм и значительно улучшит самочувствие. В случае необходимости можно проконсультироваться с диетологом, который составит оптимальный рацион для конкретного человека.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».