Падение зарплат – это только начало 5 1.05.2022, 19:06

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Что за структурная трансформация ждет белорусскую экономику?

В Беларуси наблюдается значительное падение средней зарплаты в реальном выражении. Кажется, что новых санкций уже не будет, а экономика как будто нащупало дно. Так ли это на самом деле и что за «структурная трансформация» экономики нам предстоит, корреспонденту myfin.by рассказала академический директор BEROC Катерина Борнукова.

Дно достигнуто?

Достигли ли мы санкционного дна? Сейчас получены максимально возможные ограничения и хуже уже не будет или есть еще куда падать от новых ограничений?

– С одной стороны, основные экспортные позиции Беларуси уже находятся под санкциями – калий, нефтепродукты, деревообработка и пр. В то же время остается простор для усиления финансовых санкций: к счастью, не все банки у нас отключены от SWIFT, не все банки находятся в блокирующем списке санкций США, нет блокировки резервов Нацбанка Беларуси. С другой стороны, новых поводов для ухудшения санкций против Беларуси нет и вряд ли они появятся в ближайшее время. Беларусь не принимает прямого участия в конфликте России и Украины, а позиционирование страны в целом, включая работу белорусской диаспоры за границей, позволяет дистанцироваться от «токсичности» России по крайней мере в глазах чиновников, принимающих решения о санкциях.

Падение зарплат – это только начало

Зарплаты белорусов в марте показали снижение в реальном выражении (с учетом инфляции), а с учетом скачка курса доллара в валюте и вовсе просели до годового минимума. Это локальная просадка в связи с паникой на валютном рынке или новая реальность с длительным падением доходов?

– Думаю, что это только начало, потому что максимального эффекта от санкций мы еще не достигли. Сразу сработал психологический эффект: резко выросли курсы иностранных валют (сейчас белорусский рубль восстановился к докризисным значениям), люди побежали снимать вклады в банки, переводили рубли в доллары и т.д. Этот всплеск паники быстро прошел, ситуацию удалось взять под контроль.

А сейчас нас уже начинают догонять реальные последствия санкций. К примеру, мы знаем, что с 1 февраля прекратился транзит калия через порты стран ЕС. Но мы видим, что Беларуськалий все еще работает, хоть там и останавливали отдельные рудоуправления на плановый ремонт. И никаких массовых сокращений шахтеров не наблюдается. У предприятия скорее всего есть финансовые запасы с прошлых лет, которые позволяют несколько месяцев сохранять занятость и зарплаты персонала, в надежде, что ситуация вскоре исправится.

Однако, я бы не рассчитывала на то, что в таком режиме удастся сохранять ситуацию долго. Очень хорошо по этому поводу высказалась глава Центробанка России Эльвира Набиуллина: «Российская экономика сможет какое-то время существовать благодаря запасам, но они конечны, и уже во втором – начале третьего квартала мы войдем в период структурной трансформации».

Аналогично и в Беларуси по мере подхода к моменту «структурной трансформации» в экономике будет наблюдаться снижение реальных зарплат, рост инфляции, сокращение занятости.

Новые товарные схемы будут дороже и хуже

Как быстро в Беларуси наступит «структурная трансформация» в экономике?

– Запас прочности у белорусской экономики, конечно, поменьше, чем у российской. У соседей на уровне государства создавались объемные валютные резервы, и, даже несмотря на их частичную блокировку, они все еще внушительные. Финансовое здоровье российских компаний также было получше до ввода жестких санкций. Но сегодня речь уже приходится вести не только о финансовых запасах, но и о товарных резервах для компаний, которые пользовались импортными комплектующими. В Беларуси есть предприятия, которые успели создать такие товарные резервы на несколько месяцев. В то же время мы все чаще видим новости, как то у одной, то у другой компании возникают проблемы с закупкой комплектующих для нормальной работы.

«Структурная трансформация» наступит, как бы этого кому-то ни не хотелось. Придется перенастраивать товарные потоки, менять логистику, схемы закупок импорта и поставок экспорта, партнеров по бизнесу.

Очевидно, что новые схемы будут хуже и дороже, потому что если бы они были лучше, то ими бы уже давно воспользовались.

Все это будет трансформироваться в более низкую экономическую активность, более высокую себестоимость и цены товаров и услуг.

В IT-отрасли все по-другому

Как на это отреагирует белорусская IT-отрасль, которая показала максимум налоговых отчислений в 1-м квартале 2022-го? Будут ли они в русле наступления «структурной трансформации»?

– У них немного другая ситуация. В IT-отрасли проблемы не столько с логистикой, сколько с тем, что многие компании приняли решение о релокации. Это мы видим в статистике по снижению занятости в IT-секторе. Снижение пока еще небольшое, но нужно учитывать, что многие релоканты продолжают числиться сотрудниками в белорусских компаниях какое-то время. Со временем занятость и здесь будет падать. Плюс мы видим достаточно сильное снижение средней зарплаты в IT. И это в том числе связано с тем, что в первую очередь вывозили топ-менеджмент и самых ценных сотрудников уровня senior с высокими зарплатами.

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