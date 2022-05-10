Парад без «победы»: как Путин пытается скрыть следы своих провалов в Украине 2 10.05.2022, 9:52

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Кремль «переиграл» сам себя.

Кремлевский шабаш, именуемый "парадом Победы" в Москве, прошел блекло, без сенсаций и громких гроз в адрес Украины и Запада. Российский президент Владимир Путин, неуверенный и тревожный, вопреки ожиданиям отдельных западных и отечественных аналитиков, не стал объявлять Украине войну и мобилизацию населения. Не было ничего сказано о "победах" в Украине и возможном "присоединении" к РФ оккупированных территорий. Его скучая речь на параде дублировала предыдущие заявления о "борьбе с фашизмом", несуществующих "украинских нацистах" и якобы угрозы со стороны НАТО, от которой Кремлю пришлось "защищаться".

Почему выступление кремлевского главаря оказалось столь пресным, читайте в материале "Апострофа".

Старые "песни" Кремля

Владимиру Путину впервые за последние несколько недель пришлось вылезти из бункера, дабы выступить на параде по случаю "9 мая", которое в РФ стало квази-религиозным культом "победобесия".

Выступления кремлевского руководства на приуроченном к этому событию параде давно уже лишь формально касаются темы победы СССР над Третьим Рейхом. Как обычно, Владимир Путин большую часть речь посвятил своим геополитическим фантазиям, но вопреки ожиданиям, не сказал ничего нового касательно так называемой "спецоперации" против Украины.

Кремлевские спичрайтеры подготовили пресный текст, содержаний уже традиционные претензии к Украине и НАТО. Речь Путина можно свести к одному предложению: РФ, защищаясь от НАТО, нанесла "упреждающий удар" по Украине, на территории которой бесчинствуют "бандеровцы" и "неонацисты".

"В декабре прошлого года мы предлагали заключить договор о гарантиях безопасности. Все напрасно, страны НАТО не захотели нас услышать... В открытую шла подготовка к карательной операции на Донбассе. Создавалась угроза непосредственно у наших границ. Столкновение с неонацистами было неизбежно", - заявил президент страны-агрессора.

Перед "9 мая" ряд американских и британских изданий со ссылкой на собственные источники в разведке писали, что Путин на фоне провальной "спецоперации" может объявить Украине войну и начать мобилизацию населения. Также отечественные и западные военные эксперты не исключали, что в качестве "достижений" российскому населению могут продавать очередное "присоединение" к РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской и Херсонской области. Но Путин подобных заявлений не сделал.

Особенностью кремлевского сборища стал отказ проводить воздушную часть парада из-за якобы плохой погоды, хотя во время выступления Путина над Москвой светило солнце.

"Парад и выступление Путина выглядели откровенно бледно. На настроения в Кремле могут влиять несколько факторов: санкции, давление Запада и ситуация, в которой сейчас оказались российские оккупационные войска. Хвастаться российскому начальству особо нечем. Они даже отказались от воздушного парада, что подтверждает сообщения нашего командования о систематическом уничтожении в Украине кремлевской авиации", - сказал в комментарии "Апострофу" глава Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

Путинские страхи

Отказ от воздушной части парада также может быть связан с тем, что Путин и его холуи в погонах на пару с телевизионными пропагандистами, мягко говоря, переборщили с ядерными угрозами в адрес коллективного Запада.

Еще в начале войны, когда стало очевидно, что никакого взятия Украины "за три дня" не будет, Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу и начальнику Генштаба Валерию Герасимову привести Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в "особый режим" несения службы.

Хотя в Белом доме сухо отметили, что внимательно следят за ситуацией, командование НАТО расценило такой приказ как перевод РВСН в режим боевой готовности с явной угрозой нанесения ядерного удара. Аналогичного мнения придерживались, судя по заголовкам в западной прессе, и руководители государств ЕС.

"Изюминкой" воздушного парада должен был стать летающий командный пункт - так называемый "самолет судного дня" - прямой намек на использование ядерного оружия. Воздушного парада не было. Вместо этого Путин пустился в рассуждения о недопущении глобального конфликта. Прошлую неделю окружение Путина разгоняло тему ядерной войны. В ответ в США и Британии разгоняли тему физической ликвидации Путина. И за пару дней до парада Кремль кардинально меняет риторику, и теперь они как бы не хотят использовать ядерное оружие", - отметил в беседе с "Апострофом" военный эксперт Олег Жданов.

Неужели Путин на фоне провалов в Украине пытается снизить градус военно-политического противостояния с Западом? Если судить именно по действиям Москвы, то нет намеков, что кремлевский фюрер хоть как-то остепенился.

"Нынешний выход российских войск из Сирии может привести к обострению на Ближнем Востоке, так как власти Израиля не станут просто наблюдать за угрозами со стороны Хезболлы. Даже в присутствии РФ Израиль бил по иранским объектам в Сирии. Судя по тому, что сейчас происходит в регионе, новый арабо-израильский конфликт вполне вероятен. Новая война на Ближнем Востоке, в числе прочего, приведет к росту цен на нефть, что выгодно РФ. То есть Путин на словах говорит, что не хочет глобального конфликта, а по факту делает все, чтобы поднять войну против Украины до уровня мировой", - добавил Олег Жданов.

Кремль, как это было в 2014-2015 годах, не смог сломить Украину одним ударом, и теперь перешел к тактике "хитрых планов". Риторика Путина и его холуев указывает на то, что в ближайшее время стоит ожидать попыток Москвы продавать Западу некое "предварительное соглашение" с Украиной с целью выиграть время для подготовки следующего удара.

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