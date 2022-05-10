Фермеры: Белорусскую картошку может заменить египетская 3 10.05.2022, 10:39

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Цены на все необходимое для выращивания картофеля выросли.

Отечественные производители продовольствия уверены, что «контрсанкции» белорусских властей не помогут «бороться с импортом», а лишь увеличат его долю.

Опрошенные газетой «Белорусы и рынок» фермеры заявляют, что цены на все необходимое в производстве сырье выросли.

«Подорожало все: удобрения и средства защиты растений, семена, топливо, комплектующие к технике», - сказал основатель фермерского хозяйства «Родник» в Шумилинском районе Юрий Семенов.

Он подчеркнул, что все, что нужно для проведения посевной и уборочной 2022 года, можно купить в Беларуси — просто за гораздо большие деньги. А это, в свою очередь, отражается на себестоимости готовой продукции.

Цены на такие социально значимые товары, как молоко и мясо, регулируются государством. Производители не имеют права увеличить отпускные цены без разрешения властей. А значит им придется либо выпускать продукцию себе в убыток, либо сокращать объемы производства.

«В перспективе это может привести к тому, что сначала с полок магазинов исчезнут лук, морковь и все то, что производится в Беларуси. Затем на место отечественной продукции придет импортная. И вместо нашей картошки мы будем есть египетскую или узбекскую», - сказал Юрий Семенов.

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