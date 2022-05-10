В Борисове задержали 20-летнего грабителя ювелирного магазина 3 10.05.2022, 21:38

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Он ворвался с битой, вынес золото и закопал в песок.

В выходные в Борисове произошло ограбление ювелирного магазина. Подозреваемого задержали по горячим следам, сообщает пресс-служба МВД.

Как рассказали в милиции, в зал ювелирного магазина ворвался молодой человек, вооруженный деревянной битой. Он потребовал от продавца открыть витрину и дать ему пакет, забрал планшеты с украшениями на сумму более 50 тысяч рублей и убежал. Продавец нажала «тревожную кнопку» и сообщила милиции приметы парня.

Задержали грабителя уже через десять минут, утверждают в МВД. Им оказался 20-летний неработающий парень из Борисовского района. При нем украшений не было. Как оказалась, за эти десять минут он успел закопать драгоценности в песок — там они и были обнаружены.

Возбуждено уголовное дело о грабеже.

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