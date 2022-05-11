Где в Беларуси можно снять наличку с иностранной карточки 1 11.05.2022, 15:25

2,188

Опубликован перечень банков.

Снять доллары и евро с карт, эмитированных иностранными банками, стало проблемой. Кредитки иностранных банков либо не обслуживаются в Беларуси, либо работают с ограничениями.

Журналисты myfin.by обзвонили некоторые белорусские банки и узнали, где и на каких условиях держатели карт банков-нерезидентов сегодня могут снять «наличку».

В Альфа-Банке продолжают работать с карточками иностранных банков. Снять наличные можно как в банкоматах, так и в отделениях банка, но только в белорусских рублях и с комиссией – 20% от суммы. С карт платежной системы UnionPay снять средства на данный момент возможности нет.

С 26 апреля в Белагропромбанке действует ограничение на снятие наличных с карточек зарубежных банков платежных систем Mastercard и UnionPay – не более 500 BYN на одну карточку в неделю. Данный лимит и комиссия в 7 BYN актуальны для банкоматов. Если снимать наличные в отделении банка, придется заплатить 2,5% от суммы. Лимит на операцию – не более 100 USD в месяц на одну карту.

В Беларусбанке действует ограничение в 200 белорусских рублей в неделю. Лимит касается карт Visa, Mastercard и UnionPay, эмитированных банками-нерезидентами. Ограничение действует как в банкоматах, так и в отделениях банка. «По оплате в магазинах по карточкам банков-нерезидентов ограничений нет», – отметил оператор.

Банк БелВЭБ работает только с карточками, эмитированными банками России. То есть снять наличные вы сможете только через платежную систему МИР. Mastercard и Visa – не обслуживаются. Комиссия за снятие наличных в банкомате – 2% от суммы.

В Белгазпромбанке не обслуживаются карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками. С остальными работают. В банкоматах можно снимать наличные без комиссии, но по указанным лимитам: не более 100 USD/100 EUR/6000 RUB за раз. Если проводить операцию в белорусских рублях, то ограничения не будут применяться. Однако в течение 7 дней можно снять не более 2 000 USD, в другой валюте – в эквиваленте. В кассе лимитов нет, но придется заплатить комиссию – 3% от суммы.

По карте UnionPay можно снять деньги только в иностранной валюте и только в банкоматах. Лимиты те же.

В Белинвестбанке работают с картами зарубежных банков без комиссий. «Комиссию и лимиты могут вводить банки-эмитенты. За 1 операцию можно снять не более 200 долларов/евро», – предупредили в колл-центре.

В Белорусском народном банке с 6 мая возобновили работу с карточками иностранных банков. По сумме ограничений нет, без комиссии снять деньги можно только в банкомате. В кассе банка за денежную операцию придется заплатить 5% от суммы. Также в колл-центре напомнили о возможной комиссии банка-эмитента.

МТБанк ограничил снятие средств с карточек, эмитированных банками-нерезидентами, до 20 белорусских рублей в сутки. В случае операции в иностранной валюте со стороны МТБанка комиссия взиматься не будет.

Паритетбанк работает только с картами зарубежных банков платежной системы MasterCard. Лимиты на снятие наличных средств: 200 рублей в день, 1000 рублей в месяц на одну карточку. Без комиссии. Карты Visa – не обслуживаются.

Снять наличные в банкоматахПриорбанка по карточкам Visa и MasterCard банков-нерезидентов не получится. Обслуживаются только карты зарубежных банков платежной системы МИР. Снять наличные можно только в белорусских рублях, зато без ограничений и комиссий.

В Технобанке с карточки иностранного банка можно снять только белорусские рубли по текущему курсу в кассах банка. Ограничений на снятие наличных нет, комиссия составит 1% от суммы. «Также необходимо, чтобы банк-эмитент не запрещал снятие наличных на территории Беларуси, тогда операция должна пройти», – предупреждает поддержка Технобанка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».