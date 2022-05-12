Что происходит на главных направлениях боев в Украине: сводка Генштаба ВСУ 12.05.2022, 8:55

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Армия РФ несет большие потери при каждой попытке продвижения.

Российская армия не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне и не оставляет попыток занять территории Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Слобожанском направлении противник осуществляет перегруппировку войск с целью недопущения дальнейшего продвижения наших войск в направлении государственной границы Украины. В районах севернее города Харькова враг обстреливает из артиллерии подразделения наших войск с целью нанесения потерь в живой силе, вооружении и военной технике.

Армия РФ на Лиманском направлении форсировала Северский Донец и готовит наступление. По направлению на Северск ведет наступление в сторону Зеленой Долины и Новоселовки. На Славянском направлении оккупанты осуществляют перегруппировку войск для возобновления наступления на Барвенково и Славянск.

Для обеспечения преодоления водного препятствия агрессор с территории российской федерации в направлении Кременной опрокинул технику понтонно-мостового парка.

На Северодонецком направлении противник ведет наступление в направлении Кудряшевка, Северодонецк, имеет частичный успех. Основной задачей остается установление полного контроля над Рубежным, захвата Лимана и Северодонецка.

На Бахмутском направлении враг ведет штурмовые действия в направлении Первомайска, Камышевахи, боевые действия продолжаются. На Авдеевском направлении противник ведет штурмовые действия в направлении Новобахмутовка и Новокалиново. На Кураховском направлении враг наступает в направлениях Степное – Новомихайловка, Славное – Новомихайловка и Александровка – Марьинка. Продолжаются боевые действия.

В Николаевском направлении, в районе Новой Каховки враг осуществляет подготовку инженерных подразделений к наведению понтонно-мостовых переправ.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены восемь танков, шесть единиц боевой бронированной техники, пять автомобилей и одна зенитная установка противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили четыре БПЛА типа "Орлан-10".

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