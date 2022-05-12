«Древесина откатилась, но все остальное подорожало» 2 12.05.2022, 10:14

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Что происходит с ценами на стройматериалы в Беларуси?

Главная драма прошлой весны — космическое подорожание стройматериалов. Те, кто не успел закупиться впрок (или просто не имел такой привычки), в 2021-м вынуждены были отовариваться уже в новой реальности — той, где нет места скидкам, акциям и просто здоровому прайсу. «Золотое» дерево, «платиновый» металл — все это мы пережили, отдавая не менее шокированным продавцам последнюю заначку. Впрочем, в том ценовом скачке мы были не одиноки — весь мир, оживавший после коронавируса, двигался по тем же рельсам. Пока денежные запасы таяли (не останавливать же стройку), мы искренне надеялись, что в следующем году станет полегче. И отчасти так и произошло: древесина сдала позиции и откатилась, металл благородно застыл на месте. Но тут в дверь постучались новые санкции…

Onlíner поговорил с теми, кто строится прямо сейчас: что с ценами на самые необходимые товары и хватает ли частникам стройматериалов?

«Проблемы появились там, где их раньше не было»

Полтора года назад, еще до резкого скачка цен, Дмитрий купил недостроенный коттедж под Минском. Работы по созданию дома мечты он начал с того, что принялся разбирать «по косточкам» наследие прошлых хозяев, оставляя лишь то немногое, что подойдет для его современного проекта. Месяцев шесть ушло на расчистку (не путать с раскачкой), а затем настало время заниматься непосредственно стройкой.

— Мне повезло: металл успел купить еще до того, как цены переписали (небольшие запасы есть до сих пор), а вот уже с деревом ситуация была совсем другой, — рассказывает Дмитрий. — Помню, был в шоке, когда, изучив предложения, понял: дешевле тысячи рублей куб хорошей, качественной древесины не купишь. Но ничего не поделаешь: тормозить стройку не хотелось, поэтому приобретал все по актуальному на тот момент прайсу.

Сейчас цены на древесину откатились назад. Куб можно найти за 500—600 рублей. Причем все в наличии, ждать месяцами не надо. Продавцы еще и сами готовы подстраиваться: оформим, доставим, расцелуем.

Такое ощущение, что по некоторым позициям на рынке даже есть переизбыток: цемент, блоки, лес — все в наличии, только плати, только заказывай. Покупателю есть из чего выбрать. Жалею ли, что тогда переплатил? Нет. Я вообще стараюсь ни о чем не жалеть. Да и не был бы сейчас дом на таком этапе, если бы тогда я решил выжидать.

В прошлом году мы увидели стремительный взлет «карьеры» OSB-плит (за основу берем размер 9×1250×2500 мм): с 31 рубля единица нужного в любом строительстве товара подорожала до 80. Что сегодня? В строительных гипермаркетах плиты продаются по цене от 29 (по акции) до 39 рублей. Налетай, торопись — как будто ничего и не было, как будто никто не выкинул в 2021-м лишние сотни и тысячи рублей.

Фанера не такая молодец: не подешевела в два раза, но по крайней мере и не выросла в цене. Если постараться, лист можно найти и за 70 рублей, но в основном производители держат цены в районе прошлогодних 83 рублей (речь идет о фанере ФК Ш 12×1525×1525 2/2).

Прямой планкен (сосна 20Ч95Ч200 АВ Люкс) решил «попуститься»: вместо прошлогодних 8 рублей за штуку мы видим 5,68—7,37. Мелочь, а приятно.

По специальности Дмитрий айтишник, но за стройку взялся очень плотно: «Найти хорошего строителя — целая проблема, поэтому очень многое делаю своими руками». И вот тут-то минчанину довелось столкнуться с неожиданной проблемой: качественный инструмент теперь с наскока не приобретешь.

— Уже убедился, что покупать дешевый китайский инструмент смысла нет: он, считай, одноразовый, хорошо, если месяц продержится. Поэтому, когда надо пополнить «коллекцию», выбираю между Bosch и Makita. Стараюсь покупать профессиональную версию — может, для меня это и избыточно, но зато точно работать будет исправно. Увы, но все позиции в последнее время очень подорожали, а ассортимент уменьшился. Инструмент надо искать, «доставать». Чаще всего ситуация такая: позиция вроде бы в продаже, но с пометкой «отсутствует на складе».

Электрическая цепная пила — из последних «поисковых операций» Дмитрия. Раньше хороший девайс стоил в районе $150 по курсу, сейчас за экземпляр могут просить и 1000—1500 рублей. Молодой человек отмечает, что товары подорожали в том числе в долларовом эквиваленте.

— Пропитки и масла для древесины тоже выросли в цене. Если не хочешь брать ноунейм, приготовься потратить время на поиски нужной позиции (все вопросы по первой ссылке в интернете уже не решишь), а потом заплатить вдвое больше, чем раньше.

Неожиданно для себя столкнулся еще с одной проблемой. У меня дом со стеклянными фасадами. Так вот, заказать окно высотой 6 метров нынче целая история. В прошлом году я отдал за него $1500 по курсу, а в этом, когда надо «закрывать» вторую стену, мало того, что просят в два раза больше, так еще и не каждый готов взяться за изготовление: на фабриках говорят, что нет комплектующих, фурнитуры, способной держать такие нагрузки. Исполнители предполагают, что все-таки смогут привезти необходимые элементы, но новые цены меня точно не порадуют.

Из пропаж могу еще отметить метизы — это то, что нужно в стройке постоянно и в больших количествах. Как раз сейчас я делаю террасу, скрепляя древесину специальными металлическими шпильками. Понадобилось пополнить запасы, приехал в Колодищи — к оптовикам, у которых всегда беру такую «мелочь». Из десяти необходимых мне позиций в наличии были только две. Может, это временные трудности, подожду недельку. Если вопрос не решится, придется идти в магазин и покупать по розничным ценам, что ударит по кошельку. Но на дешевый «Китай» бросаться смысла нет: я уже пробовал — шпильки разваливаются прямо во время монтажа.

Смету на строительство Дмитрий не составлял. Говорит, не видит в этом смысла: зачем скрупулезно что-то подсчитывать, если цены меняются каждый день? Все решается по ситуации и с максимальной выгодой для себя (по возможности).

— Проблемы появились там, где их никогда не было. Но справедливости ради отмечу: неразрешимых ситуаций пока нет. Все упирается в цену и время — если готов платить, то найдется любой товар. А нам, застройщикам, ничего другого и не остается: если забросить стройку, то половина материалов просто испортится, — заключает минчанин.

«Если бы могли все это предугадать, вообще не начинали бы стройку»

Чуть более года назад строительство дома начала и семья витеблян. На царские хоромы не замахивались — рассчитывали за несколько месяцев возвести аккуратный каркасный дом размером 6×10 метров. Но из-за постоянного роста цен закончить процесс не удалось до сих пор.

— Дом мы проектировали сами, смету тоже составляли самостоятельно. Изначально рассчитывали, что коробка обойдется в $8 тыс. по курсу. Однако уже в конце весны 2021 года цена выросла почти в два раза — до $15 тыс. в эквиваленте. И все из-за подорожавшего дерева. Так как деваться было некуда, пришлось покупать все по актуальному на тот момент прайсу. OSB и вовсе обошлось в космическую сумму. Да, сейчас плиты подешевели, причем заметно, но нам они уже не нужны (перед холодами зашили весь контур).

Этой зимой мы закупались минватой. Хорошо, что успели, потому что сейчас она существенно подорожала. Дерево приобретали в январе практически по цене лета 2021-го.

Вообще, цены взлетели на все, кроме земли/песка. Приценились к евровагонке и поняли, что она нам уже не по карману. И еще стал ощущаться дефицит. В Витебске, например, сложно найти огнебиозащиту для дерева (вроде у продавцов должна быть специальная лицензия на продажу такого товара).

Сейчас смета на наш каркасник перевалила за $20 тыс. в эквиваленте. Таким образом, самый дешевый когда-то вариант жилья стал одним из самых дорогих. Если бы мы могли предугадать такой вариант развития событий, вообще не начали бы стройку. И это при том, что все работы мы выполняем сами, — объясняет свою позицию витеблянин.

Вчера премьер-министр страны Роман Головченко пообещал, что в ближайшее время будет принят ряд нормативных документов, которые позволят держать под контролем рост цен на строительные материалы: «В условиях, когда идут турбулентные процессы, необходимо принимать дополнительные меры временного характера по стабилизации цен. По многим позициям идет отскок, поэтому резких шагов мы не предпринимаем. Глобального регулирования или предельных цен (как по продуктам питания) не планируется».

«Заказчики выбирают материалы подешевле»

Павел в строительстве не первый год, видел, как индустрия переживает взлеты и падения. Специалист отмечает, что дефицита как такового сейчас нет — разобраться бы с ценами, которые шокируют заказчиков.

— В целом все в наличии: с выведением каркасов проблем нет, по «внутрянке» по большей части вопросов тоже не возникает. Беда в том, что стройматериалы в очередной раз подорожали. И заказчики, не готовые к таким ценам, стараются на всем сэкономить и сразу просят заказывать что-то подешевле. Сами посудите: металлопрокат вырос в цене в два раза, брус и лаги — в полтора, цементно-песчаные и штукатурные растворы — примерно на 30%. По отдельным позициям вроде и не так много, но если объемы большие, то это выливается в солидные суммы. Те же, кто планировал строить каркасные дома, по большей части и вовсе отказались от этой затеи: слишком дорого выходит.

Газосиликатные блоки — боль тысяч частных застройщиков. Один из самых доступных строительных материалов нынче растет, будто корнеплод на хорошо удобренном поле. Не успели мы привыкнуть к одним цифрам, как уже пора обновляться. Прошлой весной мы фиксировали цену на уровне 110 рублей за куб и страшно переживали. А что теперь? «Забудова» по 180 рублей и Минский комбинат силикатных изделий по 207—225. И прайсы давновато не корректировались, так что можно ждать новых ценников.

Также я заметил, что есть проблемы с ассортиментом и цветовыми решениями некоторых отделочных материалов (плитки, ламината, а также метизов и крепежей). Появились задержки с поставками отопительного и насосного оборудования.

Заказчикам эксклюзивных кухонь придется ждать свои столешницы и мойки из камня по полгода: проблемы с логистикой.

В прошлом году все переживали из-за подорожания и дефицита пиломатериалов. Сейчас все есть, и даже дешевле, чем люди закупались весной 2021-го, но, на мой взгляд, качество дерева никакое. Просушка не выдерживает критики — а это, пожалуй, самый важный показатель, который потом влияет на эксплуатационные свойства. Мало кого порадует, если брус потом «поведет» или в нем заведутся грибок и плесень. Поэтому внимательно выбирайте поставщика и проверяйте, что покупаете, — советует Павел.

Антикризисный вариант

Многие наши собеседники, рассказывая о своем опыте стройки, уточняли, что путь «загородника» нелегок и тернист. Причем немалую часть времени отнимают переговоры с поставщиками. Но ведь главное, чтобы они приносили результаты!

— Разбежка в ценах — вот это трудность, из-за этого приходится тратить много времени на поиски. Ситуация такая, что одна и та же позиция в разных местах может потянуть совершенно разную сумму, — делится наблюдениями Алина. — Когда мы планировали заливать фундамент, исполнители озвучивали цифру $13 тыс. в эквиваленте. В итоге мы нашли тех, кто сделал все за $9 тыс. по курсу. И так буквально со всем: сейчас ищем металл на крышу — старт предложений был на уровне 16 тыс. рублей, сейчас нашли вариант уже за 10,5 тыс. По дереву аналогично. Так что приходится искать, звонить, спрашивать и сравнивать.

Помимо мониторинга сайта профессиональных продавцов, Никита советует заглядывать и на барахолки — там можно найти много полезного по адекватной цене.

— Мы с девушкой решили переехать жить за город, благо есть где развернуться: в деревне ждет недостроенный дом. Проект нужно было доработать и, в частности, сделать пристройку. Без нового фундамента никак. Начали смотреть, где купить блоки ФБС. Обзвонили кучу фирм, выяснили, что ценник за блок 24.4.6 в среднем составляет 56 рублей.

Вдруг осенило посмотреть б/у варианты. И нам повезло: нашли блоки по 35 рублей за штуку. Правда, тут есть хитрость: надо обращать внимание на стоимость доставки, так как она тоже обойдется в копеечку. 50 блоков — это 70 тонн (или четыре рейса авто с манипулятором). В общем, нам повезло, что блоки находились почти возле МКАД и все расстояние составляло 35 километров. В итоге за блоки мы отдали 1750 рублей и 1120 за доставку — против 2900, которые мы заплатили бы за новые блоки (и это без учета доставки). Надеюсь, наш опыт кому-то пригодится. На барахолках бывают на самом деле крутые варианты, но действовать надо быстро, так как многие хотят урвать стройматериалы по хорошей цене, — советует молодой человек.

«А» упало, «Б» пропало

«Строим дом и столкнулись с нехваткой арматуры диаметром 18 миллиметров. Везде написано, что товар есть в наличии, но, как только хочешь заказать, выясняется, что помочь никто не может: другие диаметры — пожалуйста, а именно с этим проблемы», — рассказывает Екатерина, которая вместе с мужем приступает к строительству дома в деревне Лысовичи.

Monthday жалуется на то, что, что в стране пропал пенопласт для фасадов толщиной 100 миллиметров: «Если раньше его было навалом и стоил он в два раза дешевле каменной ваты, то сейчас его нигде нет. Отыскать удалось только в одном месте — толщиной 50 миллиметров и по цене ваты. Я думал купить заранее и делать утепление на следующий год. Но если раньше это обошлось бы мне в $1200 по курсу, то сейчас — в 6500+ рублей».

«Не хватает денег, — ставит точку в вопросе Александр. — Краски, „декоративки“ подорожали в два раза, арматура — тоже, тротуарная плитка — процентов на 30—40, как, впрочем, и все цементосодержащее».

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