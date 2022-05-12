Предприятия в Барановичах массово теряют работников 1 12.05.2022, 12:34

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Откуда уволилось больше всего?

Информация о среднесписочной численности работников содержится в годовых отчетах открытых акционерных обществ, которые ежегодно публикуются на Едином портале финансового рынка.

Согласно этим данным, наибольший отток кадров в 2021 году по сравнению с 2020-м (без учета авиазавода, который свою отчетность пока не опубликовал) произошел на Барановичском производственном хлопчатобумажном объединении – минус 70 человек, пишет intex-press.by.

На 55 работников меньше за год стало на заводе автоматических линий и ОАО «Барановичспецстрой», на 54 человека сократилась среднесписочная численность сотрудников автобусного парка нашего города, на 30 работников меньше стало в стройтресте №25.

Но если брать в учет не просто количественное сокращение среднесписочной численности работников, а процентное соотношение числа работавших в 2020 году к числу оставшихся в 2021 году, выходит, что наибольшие кадровые потери в прошлом году понесли ОАО «Кристалл-маг» и ОАО «Барановичспецстрой»: каждое из них лишилось более 70% своих коллективов. А численность работников «Кристалл-мага» за последние 10 лет сократилась в 10 раз!

ТОП-5 барановичских ОАО, потерявших больше всего работников за последние 10 лет (без учета БПХО, которое в 2011 году не было акционерным обществом):

Стройтрест № 25 – 995 человек

БЗАЛ – 845 человек

Барановичхлебопродукт – 765 человек

БААЗ – 703 человека

Торгмаш – 354 человека

На каких предприятиях Барановичского региона работало больше всего сотрудников в 2021 году (без учета авиазавода):

Птицефабрика «Дружба» — 3080 человек

БПХО – 1342 человека

Стройтрест № 25 – 1117 человек

Барановичхлебопродукт – 719 человек

БААЗ – 711 человек

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