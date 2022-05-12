Россия готовит новое наступление: эксперты назвали самое опасное направление 4 12.05.2022, 12:39

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Какие изменения происходят сейчас на фронте?

Российские оккупанты на западе Херсонской области укрепляют свои позиции и пытаются захватить Брускинское и Большую Александровку.

Как говорится в отчете американского Института изучения войны, это может улучшить тактическое положение рашистов на юге.

Отмечается, что населенные пункты размещаются у границы Херсонской и Николаевской областей, вероятно, позволят российским войскам вести наступательные действия в направлении Николаева.

Аналитики США не исключают, что российские оккупанты, вероятно, решили захватить завод Азовсталь с помощью наземной атаки и, вероятно, продолжат операции соответствующим образом.

Что происходит на фронте: ключевые выводы ISW

ВСУ продвинулись дальше к северо-востоку от Харькова. Украинское контрнаступление к северу от Харькова заставило российские войска перейти к обороне и ослабило артиллерийское давление на город;

оккупанты продолжали пытаться оцепить украинские позиции в районе Северодонецк – Рубежное – Лисичанск, но никакого подтвержденного продвижения нет;

рашисты могут начать новое наступление в направлении Бахмута после захвата Попасной, чтобы обеспечить доступ к шоссе к северу в Славянске;

пророссийские источники Telegram сообщили, что украинские силы могут вести контратаку в 40 км к северу от Изюма, чтобы отрезать российские подразделения в этом ключевом городе, хотя ISW пока не может подтвердить эти сообщения;

продолжаются бои в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, Белогоровке, Воеводовке, Нижнем, Тошковце и Ореховом;

не исключено, что Россия, скорее всего, планирует непосредственное присоединение оккупированных украинских территорий к России, а не создавать псевдореспублики, как это было раньше;

оккупанты РФ продолжат объединять наступательные усилия к югу от Изюма с наступлением к западу от Донецка, чтобы оцепить украинские войска на юге Харьковской области и в западной части Донецка.

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