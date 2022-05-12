ВСУ уничтожили командный пункт РФ на Херсонщине 12.05.2022, 23:15

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Видеофакт.

Украинские военные нанесли огненное поражение по комплексу РЭБ Леер-2. Появилось очередное видео уничтожение российской техники и командного пункта оккупантов, на этот раз в поселке Высокополье Херсонской области. Об этом (сообщил https://t.me/operativnoZSU/23931) телеграм-канал Оперативный ВСУ.

"Уничтожение российского мобильного комплекса радиоэлектронной борьбы Леер-2, бронетехники и командного пункта оккупантов в Высокополье Херсонской области", - отмечается в сообщении.

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