Разбитые окна и снесенные крыши: ветер в Могилевской области не щадил ничего

Разбитые окна и снесенные крыши: ветер в Могилевской области не щадил ничего3
- 13.05.2022, 8:37
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Больше всего стихия разгулялась в Климовичах.
Сегодня в Беларуси произошли, кажется, все возможные природные явления. Дожди, сильные ветры, песчаные бури и даже град. К вечеру синоптики выпустили штормовое предупреждение по Могилеву и области. О последствиях рассказали читатели onliner.by.
Фото и видео самых ярких последствий прислали из города Климовичи. По ним можно увидеть, что пострадали конструкции крыш, деревья вырваны с корнями, а также разбиты окна в жилых домах.
Стихия настигла и Бобруйск, но, кажется, не с такими последствиями, как в Климовичах.
— Непогода в Бобруйске, одно дерево на детскую площадку упало, второе около подъезда. Никто не пострадал, — сообщил читатель из райцентра.