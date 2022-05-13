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Эрдоган предложил вывезти защитников «Азовстали» через порт в Бердянске

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  • 13.05.2022, 9:18
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Эрдоган предложил вывезти защитников «Азовстали» через порт в Бердянске

Турция ищет пути спасения украинских героев.

Президент Турции Реджеп Эрдоган обращался к Путину, чтобы тот разрешил вывезти защитников Азовстали в Турцию через порт в Бердянске.

Об этом на брифинге в "Медиацентре Украина – Укринформ" заявил лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев.

Он отметил, что получил в конце апреля обращение командира "Азова" к Эрдогану. Документ сразу же перевели на турецкий язык и передали главе Турции.

"Неделю назад в Украине находился советник Эрдогана. Он рассказывал, что они делают для наших героев. Эрдоган дважды разговаривал с Путиным. И предложил направить корабль в порт Бердянска, поскольку порт в Мариуполе заминирован, вместе с турецкими наблюдателями, и турецкая сторона будет гарантом того, что эти бойцы до конца войны будут гостями Турции. Оккупанты сказали, что выпустят только мирных жителей, а военные должны сдаться в плен", - сказал Джемилев.

Он добавил, что поиск вариантов спасения украинских бойцов продолжается.

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