Фейгин о болезни Путина: Выдает его внешний вид 6 13.05.2022, 13:20

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Главе РФ могут помочь умереть во время операции.

В последнее время в СМИ все чаще "всплывают" слухи о болезни президента РФ Владимира Путина и о его предстоящей операции.

Такие предположения прокомментировал в интервью "Обозревателю" российский правозащитник Марк Фейгин.

По его словам, прямых подтверждений болезни агрессора РФ нет, ведь это главная гостайна, но это выдает его внешний вид. Он говорит, Путин - это старый 70-летний человек с грузом заболеваний.

"Я не медик, я не могу поставить ему диагноз, но я вижу его подагрические пальцы, потому что я знаю, что такое подагра. И так далее", - говорит Фейгин.

"Определенно, человек чем-то болен. Насколько это смертельное заболевание или неизлечимое, я не могу сказать. Но было расследование издания "Проект", в котором были приведены документы о том, что везде его сопровождают врачи и один из них Селиванов – онколог, якобы специалист в области онкологии эндокринной системы", - добавил правозащитник.

Он говорит, что, безусловно, какое-то заболевание у Путина есть, со здоровьем у него не все так блестяще, как рисует его пресс-служба.

Также Фейгин допустил такой вариант, когда глава РФ может умереть во время операции. Но не сам, ему в этом могут помочь заинтересованные в этом люди внутри РФ, например, пострадавшие из-за санкций. И на это их может подтолкнуть Запад.

Правозащитник считает, что смерть диктатора на операционном столе "путем одной простой манипуляции" была бы лучшим выходом для украинцев и даже мира.

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