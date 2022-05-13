Букмекеры обновили свои прогнозы по результатам двух полуфиналов «Евровидения» 4 13.05.2022, 17:22

2,950

Кому пророчат победу?

В субботу, 14 мая, в Турине пройдет финал песенного конкурса «Евровидение». Букмекеры уже обновили свои прогнозы по результатам двух полуфиналов, свидетельствуют данные сайта Eurovisionworld. Украинская группа Kalush Orchestra остается главным претендентом на победу в конкурсе в этом году, пишет zerkalo.io.

Победу букмекеры пророчили им и ранее — перед первым полуфиналом, в котором выступали представители Украины, шансы оценивались в 49%. После выступления шансы группы на победу оцениваются уже в 60%.

Второе место букмекеры отдают представителю Британии Сэму Райдеру, а третье — представительнице Швеции Корнелии Якобс.

Напомним, первый и второй полуфиналы «Евровидения» состоялись 10 и 12 мая. По их результатам в финал конкурса прошли 20 участников. Кроме того, финалистами автоматически являются представители стран «Большой пятерки»: Испании, Италии, Франции, Германии и Великобритании. Италия в этом году также является страной-хозяйкой «Евровидения».

В этом году в «Евровидении» принимали участие 40 стран. Первоначально стран-участниц должно было быть 41, но Россию исключили из конкурса из-за войны в Украине. Беларусь же была отстранена от участия в «Евровидении» в прошлом году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».