Мининформ приостановил деятельность двух издательств
- 13.05.2022, 18:35
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Деятельность издательств приостанавливается с 16 мая.
Министерство информации на три месяца приостановило деятельность издательств «Лимариус» и «Книгосбор». Об этом сообщается на сайте ведомства.
Основанием для приостановки деятельности стало нарушение «сроков обращения в Министерство информации Республики Беларусь с уведомлением об изменении сведений, подлежащих включению в Государственный реестр издателей, изготовителей и распространителей печатных изданий».
Деятельность издательств приостанавливается с 16 мая.
Издательство «Лимариус» основал Александр Федута, который настоящее время находится в СИЗО КГБ по обвинению в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем (часть 1 статьи 357 УК).
Издательство «Книгосбор» привлекло внимание силовиков в прошлом году. Директора издательства Геннадия Винярского допрашивали по «налоговым» вопросам, счета блокировали, но позже уголовное дело было закрыто.