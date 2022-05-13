Резников показал союзникам мультфильм, где козаки бьют по врагу из «М777» 13.05.2022, 22:16

Видео.

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил американцев за предоставленные Вооруженным Силам Украины гаубицы М777 и заверил их, что армия эффективно использует эти системы. Об этом он написал в Twitter.

"155 мм, M777. Украинская армия успешно их использует – никаких других слов не нужно", – написал глава Минобороны.

Министр выложил фрагмент из мультфильма "Як козаки сіль купували" (1975), где главные персонажи бьют из пушки по противнику.

"Скоро будет больше видео", – пообещал он.

Резников поблагодарил за военную помощь США и госсекретаря Энтони Блинкена в частности, добавив, что "музыка Rammstein – обязательный символический аккомпанемент после встречи в Рамштайне".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».