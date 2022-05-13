Резников показал союзникам мультфильм, где козаки бьют по врагу из «М777»
- 13.05.2022, 22:16
Видео.
Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил американцев за предоставленные Вооруженным Силам Украины гаубицы М777 и заверил их, что армия эффективно использует эти системы. Об этом он написал в Twitter.
"155 мм, M777. Украинская армия успешно их использует – никаких других слов не нужно", – написал глава Минобороны.
Министр выложил фрагмент из мультфильма "Як козаки сіль купували" (1975), где главные персонажи бьют из пушки по противнику.
"Скоро будет больше видео", – пообещал он.
Резников поблагодарил за военную помощь США и госсекретаря Энтони Блинкена в частности, добавив, что "музыка Rammstein – обязательный символический аккомпанемент после встречи в Рамштайне".