закрыть
15 мая 2022, воскресенье, 11:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Следующих победим оккупантов»: первое заявление Kalush Orchestra после триумфа на Евровидении-2022

4
  • 15.05.2022, 8:34
  • 3,648
«Следующих победим оккупантов»: первое заявление Kalush Orchestra после триумфа на Евровидении-2022

Исторический момент.

Украина триумфально выиграла Евровидение-2022. Группа Kalush Orchestra завоевала первое место в грандиозном песенном конкурсе, а уже успела отреагировать на свой триумф.

Рэп-группа Kalush Orchestra заявила, что своей победой на Евровидении-2022 положила начало историческому успеху Украины.

"Исторический момент! Следующих мы победим орков",– лаконично заявил Kalush Orchestra.

После первого полуфинала Олег Псюк из Kalush Orchestra обещал, что в случае победы оставлять кубок Евровидения-2022 себе не будет.

Он говорил, что разыграет его на благотворительном аукционе, а деньги направит на нужды Украины.

Украина выиграла Евровидение 2022

Украина одержала победу в конкурсе Евровидение 2022 благодаря выступлению Kalush Orchestra.

Ребята в грандиозном финале не оставили шансов конкурентов, исполнив песню Stefania.

Это третья победа Украины в конкурсе. До сегодняшнего дня украинцы побеждали в 2004 и 2016 годах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

А у вас молоко убежало
А у вас молоко убежало
Праздник, который уже не с тобой
Праздник, который уже не с тобой Ирина Халип
Это изменит ход войны
Это изменит ход войны Иван Яковина
Без Путина снесут и Лукашенко
Без Путина снесут и Лукашенко Леонид Невзлин