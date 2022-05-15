В Запорожской области оккупанты сжигают своих погибших в курятнике

В Запорожской области оккупанты сжигают своих погибших в курятнике5
- 15.05.2022, 8:45
- 8,736
А для тех, кто отказывается воевать, обустроили тюрьму.
В Запорожской области в поселке городского типа Каменка Пологовского района в бывшем курятнике россияне сжигают своих погибших на поле боя.
Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.
Также сообщается, что российские оккупанты превратили помещение училища в тюрьму. В ней россияне держат своих военных, которые отказываются воевать.
Отмечается, что в поселке находится много россиян, а их техника регулярно перемещается населенным пунктом.
"На блокпостах проверяют документы, делают полный осмотр автомобиля, телефона и личных вещей, с недавних пор оккупанты требуют предъявлять еще и специальный пропуск, который выдают в оккупационной комендатуре", - отметили в ОВА.
Местные жители также сообщают, что оккупанты планируют перепись населения.