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В Запорожской области оккупанты сжигают своих погибших в курятнике

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  • 15.05.2022, 8:45
  • 8,736
В Запорожской области оккупанты сжигают своих погибших в курятнике

А для тех, кто отказывается воевать, обустроили тюрьму.

В Запорожской области в поселке городского типа Каменка Пологовского района в бывшем курятнике россияне сжигают своих погибших на поле боя.

Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

Также сообщается, что российские оккупанты превратили помещение училища в тюрьму. В ней россияне держат своих военных, которые отказываются воевать.

Отмечается, что в поселке находится много россиян, а их техника регулярно перемещается населенным пунктом.

"На блокпостах проверяют документы, делают полный осмотр автомобиля, телефона и личных вещей, с недавних пор оккупанты требуют предъявлять еще и специальный пропуск, который выдают в оккупационной комендатуре", - отметили в ОВА.

Местные жители также сообщают, что оккупанты планируют перепись населения.

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