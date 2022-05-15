Британский шпион заявил, что Путин серьезно болен 8 15.05.2022, 8:52

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Кристофер Стил известен своим досье на Дональда Трампа.

Бывший британский шпион Кристофер Стил, который написал досье на Дональда Трампа и вероятное вмешательство России в избирательную кампанию в США 2016 года, заявил, что президент РФ Владимир Путин "серьезно болен".

По словам британца, который руководил отделом по России в MI6 в 2006-2009 годах и работал там в 1990-х, болезнь Путина была "элементом" того, что происходит в Украине, пишет Sky News.

"Из того, что мы слышим от источников в России и других странах, Путин на самом деле достаточно серьезно болен. Непонятно, что это за болезнь – или она неизлечима, или терминальна, или что бы то ни было. Но, безусловно, я думаю, что это часть уравнения", - сказал Стил.

Он добавил, что в целом очень мало людей, которые готовы противостоять президенту Путину или спорить с ним.

"Хотя я думаю, что есть голоса диссидентов, несогласные голоса, люди, которые говорят ему, что это катастрофическая война, это, в частности, в экономике, не будет ничего хорошего для России, и мы можем только надеяться, что это приведет к какому-либо изменению политики или даже смены режима со временем, но это, безусловно, не данность", - говорит Стил.

Рак у Путина - что известно

Ранее ходили слухи о раке щитовидной железы у Путина или раке в брюшной полости. О том, что у Путина есть серьезные онкологические заболевания, в частности, сообщал и расследователь Bellingcat Христо Грозев.

В последнее время в СМИ все чаще всплывают слухи о болезни президента РФ Владимира Путина и о его предстоящей операции.

Российский правозащитник Марк Фейгин отмечал, что прямых подтверждений болезни агрессора РФ нет, ведь это главная гостайна, но это выдает его внешний вид. Он говорит, Путин - это старый 70-летний мужчина с грузом заболеваний.

В связи со слухами об ухудшении здоровья Путина возникает вопрос о его преемнике. Как удалось узнать журналистам, временно заменить главного кровавого диктатора мира может секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

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