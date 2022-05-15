Раскрыты планы командования армии РФ в Луганской области 1 15.05.2022, 11:22

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Намерения противника разбиваются о мужественную оборону украинских войск.

Российские оккупанты в Луганской области планируют наступать в районе Попасной, а также взять в окружение или полностью захватить Северодонецк.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай во время всеукраинского телемарафона, передает УНИАН.

"Как и раньше, враг планирует сделать окружение, но сегодня все планы орков разбиваются. Что удалось, то у них и будет называться планом. Куда им удалось продвинуться, там они и будут кричать, что был такой план", - заявил чиновник.

По его словам, "вероятнее всего, планы наступления, которые они готовят, в районе Попасной, и они хотят взять в окружение или захватить Северодонецк".

"Но уже третий месяц они не могут пробиться со стороны Рубежного", - отметил глава ЛОВА.

"У них есть определенные успехи, но только тогда, когда в результате ежесуточного обстрела территорий населенных пунктов они разрушают полностью села и понемногу продвигаются по развалинам, и это они называют огромным успехом", - сказал он.

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