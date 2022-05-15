Стали известны колоссальные потери оккупантов с момента их вторжения в Украину 4 15.05.2022, 12:20

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Около 27400 военных, 555 артиллерийских систем и не только.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 27400 своих военных. Также было уничтожено 555 артиллерийских систем и 1220 танков.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.05 ориентировочно составили:

личного состава - около 27400 (+200) человек ликвидировано,

танков - 1220 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 2958 (+24) ед,

артиллерийских систем - 555 (+4) ед,

РСЗО - 195 (+0) ед,

средства ПВО - 89 (+1) ед,

самолетов - 200 (+0) ед,

вертолетов - 164 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 416 (+5),

крылатые ракеты - 95 (+0),

корабли / катера - 13 (+0) ЕД,

автомобильной техники и автоцистерн - 2087 (+28) ед,

специальная техника - 42 (+0).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском и Кураховском направлениях. Данные уточняются.

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