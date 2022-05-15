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«Кто вы такие, нигде вы не числитесь»: в России задержали сбежавший с поля боя полк «ЛНР»

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  • 15.05.2022, 13:23
  • 11,034
«Кто вы такие, нигде вы не числитесь»: в России задержали сбежавший с поля боя полк «ЛНР»

Дошло до конфликта между боевиками и российскими пограничниками.

Российские пограничники задержали "полк ЛНР", который убегал с поля боя и забрел в Белгородскую область РФ.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

Как отмечается в новом перехвате, жена военного из "ЛНР", который сейчас находится на территории Херсонской области, рассказывала о попытке одного из подразделений отступить из зоны боевых действий.

"В результате вступили в конфликт с российскими пограничниками: они там попали в какой-то "замес", откуда выходили быстро-быстро и случайно в Белгородскую область забрели. Командование свалило, бросило их. По итогам, командования где-то дома, в Ровеньках. А они там. Их пограничники задержали и держат там. Не понимают, кто они, и что с ними делать. Говорят: Кто вы такие, нигде вы не числитесь. Сейчас там разбираются с этим полком. Какая-то куча людей с оружием, незаконно перешедших границу", - сообщили в разведке.

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