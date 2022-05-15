Глава украинской Рады призвал разорвать экономические отношения с режимом Лукашенко 8 15.05.2022, 18:13

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Киев уже денонсировал ряд соглашений с Минском.

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук рассказал, какие соглашения Киев готов разорвать с Беларусью и Россией.

"Мы поставили задачу для коллег из правительства провести, скажем так, дероссиянизацию, дебелоруссизацию этих соглашений. Мы ожидаем решений от правительства, потому что все вопросы, связанные с ратификациями, денонсациями идут по инициативе Кабинета Министров. Мы будем ожидать таких предложений и обязательно будем в первую очередь рассматривать", - сказал Стефанчук в интервью "Укринформ".

По его словам, украинский парламент уже рассмотрела очень много вопросов денонсации соглашений с РФ и Беларусью. В частности, уже денонсированы соглашения об участии Украины в СНГ. "Будем ждать общий список. Например, что министерство иностранных дел будет считать нужным убрать в законодательном поле Украины", - отметил спикер Рады.

При этом он подчеркнул, что есть ряд соглашений которые нельзя разрывать. В частности, речь идет о соглашениях, касающихся прав человека. "К примеру, если украинцы будут находиться на территории тех государств, а также обмены пленными – это все происходит на уровне международных соглашений", - пояснил Стефанчук.

"В то же время, экономические соглашения должны быть отменены", - подчеркнул он.

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