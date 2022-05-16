В Минске начинается сезон отключений горячей воды2
- 16.05.2022, 10:04
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Список адресов.
В Минске начинается сезон отключений горячей воды. Его открывает «Минсккоммунтеплосеть».
Сегодня без горячей воды останутся минчане, проживающие по следующим адресам:
Выготского, 1,1А; 2,3,4,5,6,6А; 6Б; 6/4; 8,14,16,20,20А; 29,37,39,43,45;
Долгиновский тр., 146,146/1; 146/2; 150,152,157,158,160, 160А; 160А/1;166;
Мяделки, 1,3,5,7,11,15;
Новинковская, 1,2,4,14,16
Завтра горячая вода исчезнет по сотням адресов, обслуживаемых «Минскэнерго» и «Минсккоммунтеплосетью». Полный график майских отключений горячей воды.
Горячую воду отключают для проведения обслуживания и ремонта теплосетей. Согласно нормативам, вода не может отсутствовать более 13 дней.
Сезон отключений продлится до сентября.