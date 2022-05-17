«Блицстыд» вместо «блицкрига» 3 17.05.2022, 9:20

6,198

Как страна, которую собирались захватить «за три дня», дала отпор Кремлю.

Издание «Салідарнасць» в рамках спецпроекта «Власть» рассказывает о поразительных схожестях войн против соседей сталинского СССР в 1939-м и путинской России в 2022-м.

Советско-финская война (известна также как «Зимняя война») проходила с с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года. Что в ней напоминает о ныне идущей войне России против Украины?

К государственности Финляндии относились как к недоразумению

В 1939-м многие пропагандисты в СССР вполне могли использовать формулировку, что Финляндия «никогда не имела подлинной государственности». Страна обрела независимость в 1917 году, т.е. на момент начала войны являлась суверенной всего около двадцати лет.

Между тем Советская империя последовательно собирала в свой состав те регионы, которые некогда входили в Российскую. Как раз перед войной с финнами к СССР присоединили Западные Беларусь и Украину.

В Советском Союзе многие верили, что «подавляющее большинство жителей Финляндии хотели быть вместе с Россией и дальше».

Советская пропаганда не использовала слово «война» и называла оккупацию «освобождением»

Формулировку «спецоперация» тогда еще не использовали, зато употреблялись такие термины как «финский поход Красной армии» и «освободительный поход в Финляндию». Якобы СССР помогал финнам освободиться от капиталистов и империалистов.

Сегодня резонансным стало высказывание «Нравится, не нравится – терпи, моя красавица», а в Союзе в то время пропаганда раскручивала песню с припевом «Принимай нас, Суоми-красавица».

Кроме того, утверждалось, что если бы СССР не пошел на решительные шаги, то Финляндия напала бы первой. А поводом для начала войны назвали якобы обстрел финнами советской границы.

СССР никак не стеснялся подменять правду ложью. Советская авиация бомбила Хельсинки и другие крупные города (пострадали в основном жилые кварталы), а нарком иностранных дел Молотов заявил, что самолеты сбрасывали на Хельсинки хлеб для голодающего населения.

Финны стали называть советские кассетные авиационые бомбы «хлебной корзиной Молотова», а затем придумали свой ответ: новое оружие против красноармейцев, вошедшее в историю под названием «коктейль для Молотова». «Красавица» встретила оккупантов не хлебом и солью, а свинцом и пламенем.

Существовали планы по политическому переустройству Финляндии

Многие историки сходятся во мнении, что у сталинского СССР было две причины начать войну. Задачей-минимум было отодвинуть границу подальше от Ленинграда, важнейшего промышленного города страны. Финская парламентская демократия согласиться на удовлетворение этих территориальных претензий, конечно, не могла.

Задачей-максимум – провести политической переустройство в Финляндии, ее «советизацию» (как в скором будущем Эстонии, Латвии и Литвы).

Для осуществления этих планов Сталину руки развязало заключение с нацистской Германией в августе 1939 года пакта о ненападении и договора о разделе сфер влияния (Финляндия была отнесена к сфере интересов СССР).

На второй день войны было создано марионеточное «Народное правительство», возглавляемое финским коммунистом Отто Куусиненом. Правительство СССР подписало с ним договор о взаимопомощи. Документ вступал в силу с момента подписания, а ратификация планировалась «в короткий срок в столице Финляндии — городе Хельсинки».

Провал советского блицкрига

После легкого присоединения Западных Беларуси и Украины сталинский СССР пребывал в эйфории. Начавшуюся 30 ноября 1939 года войну против Финляндии планировали завершить за 20 дней – ко дню рождения Сталина 21 декабря.

Возможности Красной Армии и финнов не шли ни в какое сравнение.

Однако на практике оказалось, что армия СССР вовсе не так сильна, как думалось. Выявились серьезные пробелы в организации управления и снабжения войск, плохая подготовленность командного состава (лучших командиров выкосили репрессии), отсутствие навыков, необходимых для ведения войны зимой в условиях Финляндии.

Кроме того, СССР сильно недооценил финские войска, проявившие самоотверженность и отвагу. Те широко применяли тактику партизанской войны: небольшие автономные отряды лыжников, вооруженных автоматами, нападали на двигавшиеся по дорогам войска, преимущественно в темное время суток.

"Нет, Молотов" — финская песня 1939 года.

Молотов заявлял, что "уже завтра мы будем ужинать в Хельсинках". Но реальность оказалась другой.

Как сказал о финнах Уинстон Черчилль: "Только Финляндия — великолепная, нет, величественная, демонстрирует, на что способны свободные люди" pic.twitter.com/z5kCO6AlZP — История скреп (@Skrepo_history) November 27, 2019

Сильный урон наносили снайперы-«кукушки», которые вели огонь с деревьев. Командовал финнами опытный маршал Маннергейм, бывший генерал-лейтенант царской России.

Через месяц атака Красной Армии заглохла на «линии Маннергейма». Советские войска начали перегруппировку.

«Мы спрашиваем себя: неужели народы Европы все еще дрожат перед советским государством? Вот уже месяц, как мы доказываем им, что это колосс на глиняных ногах, между тем он все еще наводит страх на Европу и считается непобедимым… Должно быть ясно как день, что это государство бандитов и пиратов, что слабости его неисчислимы… Разве не настал еще час для Европы, чтобы свергнуть, уничтожить коммунизм, отрубить самую его голову?», - Салонэн, финский офицер.

Западные страны оказывали Финляндии военную помощь

Помощь финнам в разном масштабе отправляли Великобритания, США, Франция, Швеция, Венгрия, Дания, Италия, Норвегия, Польша и другие страны.

Финляндия получила 350 самолетов, 500 орудий, более 6 тысяч пулеметов, около 100 тысяч винтовок. Кроме того, из-за рубежа прибыло около 11,5 тысяч добровольцев.

Но всё же эта помощь оказалась недостаточной…

СССР вынужден был отказаться от политического переустройства Финляндии

После усиления (общая численность личного состава была доведена до 760 тысяч человек!) войска Красной Армии осуществили успешный штурм «линии Маннергейма» и 13 марта вошли в Выборг – второй по величине город Финляндии.

К тому моменту Кремль осознал просчеты в первоначальных планах. Местное население отказывалось встречать «освободителей» и бежало вглубь страны. Попытка дальнейшей насильственной «советизации» Финляндии натолкнулась бы на массовое сопротивление населения.

С другой стороны, руководство Финляндии понимало, что вся страна оказалось под угрозой захвата, и силы явно несопоставимы. Финны пошли на удовлетворение территориальных претензий СССР, потеряв 11% площади страны (430 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома).

«Победа» Советскому союза далась страшной ценой. Если финские потери составили 26 тысяч человек убитыми, то советские – 127 тысяч.

И если Финляндия сумела в этой войне отстоять свою независимость, то СССР продемонстрировал всеми миру слабость своей армии, что, как считают историки, спровоцировало Гитлера на нападение на Советский союз уже в следующем году.

Историк Борис Соколов обращает внимание на еще одно трагическое следствие этой «спецоперации» (цитируется по Republic):

«В результате этой войны Советский Союз как будто получил некоторые стратегические преимущества: отодвинул границу от Ленинграда, получил важные базы в Финском заливе. Однако все эти преимущества побивались одним крупным стратегическим проигрышем: переходом Финляндии в германский лагерь. После нападения Германии на Советский Союз в июне 1941-го финское правительство решило, что пришел час отмщения, и тоже объявило войну восточному соседу.

Если бы Финляндия осталась нейтральной в 1941-м, то это сохранило бы жизнь сотням тысяч ленинградцев, умерших в блокаду: от финнов Ленинград получал бы продовольствие — и не было бы 900 страшных блокадных дней».

P.S.

После второй мировой Финляндия сохраняла нейтралитет даже в годы «холодной войны», более того, считалась самой дружественной Советскому Союзу капиталистической страной. Но вторжение России в Украину уже меняет геополитические расклады.

Официально объявлено, что на этой неделе Финляндия сделает то, чего избегала десятилетиями, – подаст заявку на вступление в НАТО. Так Владимир Путин собственноручно продвинул Североатлантический альянс ко второму городу РФ – Петербургу…

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».