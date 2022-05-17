Медик раскрыл неожиданные свойства ананаса для сохранения молодости и красоты 1 17.05.2022, 12:47

1,246

Целебные свойства ананаса известны во многих направлениях.

Употребление этого фрукта, согласно результатам научных исследований, защищает от несварения и простуды. Используют этот продукт и от тошноты, особенно при укачивании в дороге.

Помимо этого отличный поставщик витамина С – ананас укрепляет сосуды человека, минимизируя таким вот образом риск развития сердечных недугов.

А еще, как говорит врач-нутрициолог Александр Мирошников, содержащий 15% от суточной нормы витамина C и 200% от суточной нормы кремния ананас намного эффективней других продуктов помогает бороться с ранними морщинками.

За счет богатства своего состава этот фрукт как бы сглаживает все недостатки на коже, делая кожный покров более гладким, и придавая лицу максимальную молодость и красоту.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».