Задержан бывший ведущий БТ 17.05.2022, 12:59

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дмитрий лукша

Его обвиняют в «оскорблении представителей власти».

Правозащитникам ПЦ «Вясна» стало известно о том, что уже больше двух месяцев за решеткой находится журналист Дмитрий Лукша, бывший ведущий программы «Зона X» на телеканале «Беларусь 1» и внештатный корреспондент казахского телеканала «Хабар 24». Поводом для задержания и стал последний сюжет для телеканала.

Дмитрия Лукшу задержали 11 апреля в квартире в Минске. Сначала ему инкриминировали оскорбление представителя власти (ст. 369 УК Беларуси), потом добавилась организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них (ст. 342 УК).

Содержится Лукша в СИЗО на Володарского.

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