Россияне не смогли прорвать границу Украины на Сумщине 17.05.2022, 16:03

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Провокационные обстрелы с территории РФ.

В Шосткинском районе Сумской области прорыва государственной границы Украины не зафиксировано.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Уточнена информация по ситуации в Шосткинском районе. Прорыва государственной границы не зафиксировано. Впрочем, провокационные обстрелы с территории России продолжаются", - отметил он.

Ранее глава ОВА сообщил, что на севере Шосткинского района продолжается бой, российские оккупанты пытаются прорваться через границу.

Российские оккупанты ночью 15 мая обстреляли ракетами Сумскую область. Одна из них попала в мост через реку Клевень в Шосткинском районе. По словам главы ОВА, войска РФ уничтожили мост, потому что боятся контрнаступления Вооруженных сил Украины – разбитая врагом переправа позволяла перемещаться в сторону РФ.

Под прикрытием огня на территорию области пытались зайти вражеские диверсионно-разведывательная группы, отметили в ГПСУ.

Пограничники дали бой диверсантам и заставили их отступить за линию государственной границы.

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