Резников: Вдоль границы Украины активные маневры осуществляют белорусские войска 3 17.05.2022, 22:48

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ВСУ резервируют часть сил на случай, если режим Лукашенко вторгнется в Украину.

Общая объединенная группировка войск РФ, которое применяется против Украины (с учетом резервов) насчитывает около 167 тысяч личного состава.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сказал в Совете иностранных дел ЕС на уровне министров обороны с участием Генерального секретаря НАТО, передает unian.net.

"Вдоль границы Украины с Беларусью активные маневры осуществляют белорусские войска. Мы вынуждены резервировать часть сил на случай, если Москва дожмет Минск и вынудит его к открытому вторжению", - отметил он.

Резников отметил, что российские оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары по объектам военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины на территории нашего государства. По его словам, целями также являются элементы транспортной инфраструктуры и логистические "хабы". Он также отметил, что Кремль увеличил количество ракетных ударов по территории юго-восточных областей Украины и в районе Одессы.

"В подавляющем большинстве применяются крылатые ракеты воздушного базирования с самолетов дальней авиации, не заходя в воздушное пространство Украины. Сохраняется угроза ударов крылатыми ракетами морского базирования (в первую очередь КРМБ "Калибр") с кораблей и подводных лодок из акватории Черного моря и ракетами береговых ракетных комплексов "Бастион", - сказал министр обороны Украины.

Резников отметил, что с момента начала полномасштабной российской агрессии украинские защитники и защитницы доказали, что Россия в состоянии вести успешные наступательные боевые действия одновременно на нескольких стратегических направлениях. Он отметил, что за это время полностью уничтожено 17 российских БТГр.

"Несмотря на огромные потери, россияне до сих пор значительно превосходят нас в тяжелом оружии. В первую очередь - в авиации, а также в бронетехнике, РСЗО, артиллерии.

По данным украинской разведки, общая объединенная группировка войск, которая применяется против Украины (с учетом резервов) насчитывает около 167 тыс. личного состава", - сказал он. По его словам, непосредственно развернуты для участия в боевых действиях 91 БТГр, а еще 55 БТГр могут быть привлечены с резерва и после восстановления в течение 1-2 месяцев.

Резников рассказал, что основные усилия Кремля сосредоточены на попытках окружения и уничтожения группировки Вооруженных Сил Украины в Донецкой и Луганской областях, создание и содержание сухопутного коридора из России в Крым и полную оккупацию юга Украины. По его словам, в зоне ведения боевых действий россияне интенсивно обстреливают гражданские объекты, жилые дома, что приводит к большим жертвам среди гражданского населения.

Резников отметил, что на севере, где украинские военные заставили врага уйти прочь, с территории РФ осуществляются обстрелы прилегающих районов Черниговской, Сумской, Харьковской областей.

Резников подчеркнул необходимость скорейшей поставки в Украину вооружения, чтобы не дать России растянуть эту войну и чтобы была одержана победа над оккупантами.

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