закрыть
18 мая 2022, среда, 15:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Еврокомиссия предоставит Украине финансовую помощь в размере 9 млрд евро в 2022 году

  • 18.05.2022, 15:08
Еврокомиссия предоставит Украине финансовую помощь в размере 9 млрд евро в 2022 году

Эти средства будут выделены на краткосрочную перспективу.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет о намерении выделить Украине в 2022 году новую макрофинансовую помощь в размере до 9 млрд евро, сообщает interfax.com.ua.

«Мы предлагаем для Украины новую исключительную макрофинансовую помощь до 9 млрд евро в 2022 году», - заявила она в среду в Брюсселе.

По словам президента Еврокомиссии, эти средства будут выделены на краткосрочную перспективу для «существующих нужд, чтобы поддержать правительство, государственный бюджет».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дело идет к разгрому
Дело идет к разгрому Альфред Кох
В чем Украина уже победила Путина
В чем Украина уже победила Путина Виктор Андрусив
А у вас молоко убежало
А у вас молоко убежало Артем Черников
Праздник, который уже не с тобой
Праздник, который уже не с тобой Ирина Халип