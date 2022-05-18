Еврокомиссия предоставит Украине финансовую помощь в размере 9 млрд евро в 2022 году 18.05.2022, 15:08

Эти средства будут выделены на краткосрочную перспективу.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет о намерении выделить Украине в 2022 году новую макрофинансовую помощь в размере до 9 млрд евро, сообщает interfax.com.ua.

«Мы предлагаем для Украины новую исключительную макрофинансовую помощь до 9 млрд евро в 2022 году», - заявила она в среду в Брюсселе.

По словам президента Еврокомиссии, эти средства будут выделены на краткосрочную перспективу для «существующих нужд, чтобы поддержать правительство, государственный бюджет».

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