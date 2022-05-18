Ученые научились делать водку из выбросов углекислого газа 1 18.05.2022, 16:52

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Помимо водки из СО2 теперь делают парфюм и средства дезинфекции.

В барах Манхеттена наливают водку марки Air — продукцию стартапа Air Company, которая занимается переработкой углекислого газа, попадающего в атмосферу благодаря работе различных отраслей промышленности. Помимо водки из СО2 компания изготавливает парфюм и средства дезинфекции. Среди инвесторов компании — Toyota Ventures.

«Мы работаем с партнерами, которые улавливают этот углекислый газ прежде, чем он попадет в атмосферу, а затем используем его в процессе производства спиртных напитков, — сказал Грегори Константин, сооснователь и глава Air Company. — Очевидно, что это намного лучше для планеты — каждая созданная нами бутылка удаляет СО2 с планеты».

Процесс дистилляции алкоголя традиционным способом не только сопровождается выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, но и расходует большое количество воды — около 35 литров надо, чтобы получить один литр дистиллята, пишет CNBC. Air Vodka производится всего из двух ингредиентов: углекислого газа и воды. В процессе электролиза вода расщепляется на водород и кислород, затем водород поступает в «реактор конверсии углерода» вместе с уловленным СО2. Получается этанол, который, в сочетании с водой становится водкой.

Правда, результат, как и многие зеленые инновации, оказывается не дешевым. Бутылка такой водки стоит в США $65. Впрочем, состоятельную публику на Манхеттене это не останавливает, утверждает Брендан Бартли, главный бармен питейного заведения Bathtub Gin.

У компании есть и другие направления развития, помимо водки и парфюмерии из СО2. «Водка для нас — на самом деле трамплин ко всем другим продуктам и промышленному применению нашей технологии», — сказал Константин. Улавливание углекислого газа становится крупным бизнесом, поскольку предприятия стремятся сократить издержки и штрафы за выброс СО2 в атмосферу. На сегодня Air Company привлекла от инвесторов свыше $40 млн.

В 2019 году немецкие ученые придумали простой способ удаления из атмосферы углекислого газа, попутно получая «чудо-материал» графен. Процесс происходит при атмосферном давлении и температуре около 1000 °C.

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