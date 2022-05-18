Главред газеты «Белорусы и рынок» вышел на свободу после допроса в КГБ 18.05.2022, 18:07

Андрей Александрович

На свободу также вышла бухгалтер газеты.

Андрей Александрович, главный редактор газеты «Белорусы и рынок», вышел на свободу после допроса в КГБ. Он признан свидетелем по уголовному делу о разжигании национальной розни, возбужденному против директора газеты Константина Золотых, сообщает «БиР».

На свободу также вышла бухгалтер газеты Юлия Кохно.

«Белорусы и рынок» — старейшее независимое экономическое издание в стране. Сегодня к его руководству пришли сотрудники КГБ.

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