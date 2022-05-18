Как прошел первый день судилища над «группой» Николая Автуховича 10 18.05.2022, 21:38

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Клетки-«стаканы» и более 65 томов уголовного дела.

В Гродно в тюрьме № 1 18 мая начался суд по делу волковысского предпринимателя Николая Автуховича — вместе с ним судят 11 человек. Участники «группы» обвиняются по 12 статьям Уголовного кодекса. Одно из обвинений — акт терроризма, максимальное наказание по этой статье — смертная казнь. Сайт zerkalo.io рассказывает, как прошел первый день судебного заседания по делу Автуховича.

Среди действий, инкриминируемых Николаю Автуховичу, — измена государству, содействие в террористической деятельности, незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, покушение на захват власти неконституционным путем, создание преступной организации, разжигание расовой, национальной, религиозной вражды. А также ряд других составов преступлений, таких как контрабанда и акт терроризма.

Всего в уголовном деле более 65 томов.

На скамье подсудимых вместе с Автуховичем находятся еще 11 человек, в том числе инвалид II группы из Барановичей Владимир Гундарь, который обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса. Среди них — участие в преступной организации в любой иной форме, покушение на захват либо удержание государственной власти неконституционным путем.

Интересы обвиняемых представляют 14 адвокатов, рассмотрение уголовного дела проходит в тюрьме № 1 Гродно.

Процесс ведет Максим Филатов, которого назначили судьей Гродненского областного суда в начале 2022 года. Раньше он работал заместителем председателя Лидского районного суда. Именно он вынес приговор Витольду Ашурку, который в мае 2021 года скончался в шкловской колонии при невыясненных обстоятельствах.

Двое обвиняемых — сам Автухович и Любовь Резанович — были объявлены «особо опасными» и во время суда находились в отдельных клетках-«стаканах».

В зал суда, по сообщению правозащитников, были допущены только двое родственников обвиняемых — остальным желающим прийти не разрешили. При этом на процесс смогла попасть пропагандистка «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая.

Несколько потерпевших не смогли явиться в суд, иск подали без их присутствия. Также на заседание не явился один из адвокатов Николая Автуховича. Еще один обвиняемый по делу Антон Мельхер от адвоката отказался, заявив, что будет защищать себя сам.

В ходе заседания Автухович и Владимир Гундарь заявили отвод к составу суда — обоим отказали.

Кроме того, Автухович заявил ходатайство об изменении меры пресечения Любови Резанович. Защита его поддержала, а гособвинители выступили против, мотивируя тяжестью совершенного преступления (она обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса, среди которых участие в преступной организации, покушение на захват либо удержание государственной власти неконституционным путем, приготовление к незаконным действиям в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и акту терроризма). Суд ходатайство отклонил.

Во время заседания Любовь Резанович пожаловалась на плохое самочувствие. Ее адвокат попросил о медицинском обследовании своей подзащитной и обеспечении ее медикаментами, суд объявил 15-минутный перерыв.

«За нарушение хода судебного заседания» был удален Владимир Гундарь , а ближе к концу — и сам Автухович: он якобы неоднократно перебивал судью и высказывал неуважение. До конца процесса он больше не сможет присутствовать на заседании.

Заседание по «делу Автуховича» продолжится во вторник, 19 мая, в 10 утра.

В чем обвиняют Автуховича

Напомним, Николай Автухович — ветеран афганской кампании, предприниматель и активист из Волковыска. 7 июля 2006 года был осужден на 3 года и 6 месяцев с конфискацией имущества. Суд признал его виновным якобы в уклонении от уплаты налогов с нанесением ущерба бюджету в особо крупном размере, а также в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации и получения лицензии.

Автухович был одним из шести политзаключенных, которых освободили в результате санкций США и ЕС. Но 8 февраля 2009 года его снова задержали и в 2010 году осудили за хранение оружия, а освободили 8 апреля 2014 года. До нового задержания он провел за решеткой рекордный для белорусских политзаключенных срок — 7 лет и 5 месяцев.

Конкретно Николаю Автуховичу инкриминируются следующие статьи:

ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса (Создание преступной организации и участие в ней);

ч. 2 ст. 357 Уголовного кодекса (Покушение на захват государственной власти неконституционным путем);

ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса (Измена государству);

ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса (Разжигание иной социальной вражды или розни);

ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (Призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь);

ч. 1 ст. 290−2 Уголовного кодекса (Покушение на вовлечение в террористическую деятельность);

ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса (Акт терроризма и подготовка к нему);

ч. 4 ст. 295 Уголовного кодекса (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, в том числе приготовление к таким действиям);

ч. 3 ст. 333−1 Уголовного кодекса (Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС и Государственную границу Республики Беларусь огнестрельного оружия, комплекта боеприпасов к нему, взрывчатых веществ, взрывных устройств);

ч.1 ст. 295−3 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ).

По ч. 3 ст. 289 максимальное наказание — смертная казнь.

Разным фигурантам «дела Автуховича» предъявляют также и другие обвинения: организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342), и укрывательство тяжкого преступления (ч. 1 ст. 405 Уголовного кодекса).

Николая Автуховича и других фигурантов дела задержали еще в декабре 2020 года. Власти объявили Автуховича организатором и руководителем «террористической группировки», действовавшей на территории Гродненской области и якобы поджигавшей автомобили и дома сотрудников милиции. Всего по «делу Автуховича» проходят 12 человек.

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