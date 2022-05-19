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НАТО: Украина может полностью освободить Донбасс и Крым

  • 19.05.2022, 8:38
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НАТО: Украина может полностью освободить Донбасс и Крым

Ситуация в противостоянии на фронте существенно изменилась.

В ближайшие недели в НАТО не ожидают изменений на фронте. Однако считают, что ВСУ могут отвоевать оккупированные россиянами Донбасс и Крым.

Об этом сообщает CNN.

По словам военного чиновника, осведомленного с данными разведки, сейчас в НАТО идет обсуждение актуального момента, когда ситуация в противостоянии существенно изменилась в пользу Украины.

Дебаты продолжаются и относительно возможности Киева вернуть Крым и территории Донбасса, захваченные Россией.

"Я думаю, что ВСУ могут отвоевать Крым и Донбасс, это так. Не сейчас, не скоро, но если они смогут продолжать борьбу, я думаю, это реально", - заявил он.

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