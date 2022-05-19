Политзаключенных Автуховича и Гундаря решили вернуть на судилище 1 19.05.2022, 11:43

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Николай Автухович

Накануне их удалили «за нарушения».

В четверг в Гродно в тюрьме продолжился громкий судебный процесс над Николаем Автуховичем и группой из 11 человек, которых обвиняют по многочисленным статьям УК ("измена государству", "создание преступной организации", "акт терроризма" и т.д.), сообщает euroradio.fm.

Суд решил вернуть в зал Автуховича и Владимира Гундаря. Накануне их удалили "за нарушения". 19 мая озвучиваются обвинения.

Бывшего политзаключенного, "афганца", предпринимателя Николая Автуховича задержали в конце 2020-го.

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