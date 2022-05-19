«Ощущение, что уволился чуть ли не весь коллектив» 4 19.05.2022, 18:56

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В столичный детсад ищут кандидатов сразу на семь вакансий: от воспитателя до дворника.

В группе по поиску вакансий в Facebook появилось объявление о том, что в ясли-сад № 85 Минска требуются сразу семь сотрудников. От воспитателя до сторожа. «Ощущение, что уволился почти весь коллектив», — написал нам читатель, который обнаружил это объявление. Zerkalo.io узнало, почему доступно столько вакансий, и посмотрели, как обстоит ситуация с кадрами в других детских садах столицы.

В тексте объявления указано, что на постоянное место в ясли-сад № 85 требуются:

повар на 1,5 ставки с зарплатой в 700−750 рублей;

воспитатель — на 600−650 рублей;

помощник воспитателя — обещают платить 600−650 рублей;

дворник на зарплату в 430 рублей;

кладовщик с зарплатой 500−600 рублей;

музыкальный руководитель на 1,5 ставки, обещают платить 700−750 рублей;

руководитель физподготовки на 1,5 ставки, зарплата — 700−750 руб.

Мы позвонили по номеру, указанному в объявлении, чтобы узнать, с чем связана такая потребность в сотрудниках. Там заверили, что все вышло случайно.

— Почему-то так уволились, так сложились обстоятельства. Я не знаю. Кто-то получил квартиру, кто-то просто так уволился… Коллектив хороший, не переживайте, — рассказали в детском саду.

В целом по Минску ситуация такая: на 454 дошкольных заведения есть 201 вакансия воспитателя. Причем некоторые из них висят еще с осени-зимы 2021 года. Самая высокая зарплата, которую обещают, — 900−1200 рублей в ясли-сад № 249. А вот самая низкая — в садах № 392, 205 и 92. В трех учреждениях образования зарплата воспитателя, судя по объявлению, не превышает 457 рублей.

Помощников воспитателей требуется чуть меньше — на сайте государственной службы занятости открыто 143 вакансии. Правда, среди нанимателей тут не только детские сады — помощников воспитателей ищут школы, центры дошкольного развития, социально-педагогический центр при приюте и так далее. А вот зарплаты помощников, кажется, не сильно отличаются от зарплат воспитателей. Так, работающему на полную ставку сотруднику в детсаде № 318 обещают 457 рублей. Больше всего заплатят в дошкольном учреждении № 218 — 800 рублей.

А вот музыкальных руководителей в детские сады Минска требуется всего 23. Минимальная зарплата на полную ставку — те же 457 рублей. Максимальная, как и для помощника воспитателя — 800 рублей.

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