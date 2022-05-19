Лукашенко заявил, что купил у РФ «нужное количество» «Искандеров» и С-400 5 19.05.2022, 19:50

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Об этом диктатор заявил во время встречи с губернатором Нижегородской области РФ.

Беларусь купила у России «нужное количество» комплексов С-400 и «Искандер». Об этом заявил 19 мая Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Нижегородской области России Глебом Никитиным.

По словам Лукашенко, о покупке вооружения он договорился с президентом России Владимиром Путиным.

— Мы купили у вас (России — Прим. ред) нужное нам количество этих «Искандеров», С-400, вооружили нашу армию. Сейчас это уже совсем другая армия с таким вооружением. По крайней мере неприемлемый ущерб это оружие может нанести колоссальный, — заявил Лукашенко.

Лукашенко также еще раз рассказал о том, что Путин пообещал ему помочь с производством белорусской ракеты, схожей с «Искандером».

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