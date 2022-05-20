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Спасатели Энергодара вышли на масштабный протест против оккупантов

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  • 20.05.2022, 10:36
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Спасатели Энергодара вышли на масштабный протест против оккупантов

Накануне рашисты похитили начальника местной пожарной части.

В оккупированном Энергодаре (Запорожская область) спасатели местной пожарной части вышли на масштабный протест из-за похищения россиянами начальника пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна.

Об этом пишет мэр города Виталий Орлов в своем Телеграм-канале, публикуя видео с места события.

На кадрах видно, что спасатели ездили по городу с включенными сиренами, а затем остановились возле пожарной части.

Как сообщают местные жители, оккупанты пригнали в город военную технику с Запорожской АЭС для разгона протестующих.

О похищении Виталия Трояна стало известно 18 мая. Около полудня оккупанты приехали в пожарную часть ГПСЧ-13 и провели обыск у Трояна. После чего опечатали кабинет и вывезли его в неизвестном направлении. "Как предполагают работники, оккупанты предлагали руководителю отряда начать работу под флагами РФ", - писал накануне городской голова.

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