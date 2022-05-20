Эксперт сравнил образование в Беларуси и образование в Европе 2 20.05.2022, 16:06

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Стоит ли искать счастья, лучшую долю и корочку о высшем образовании за рубежом?

Сайт euroradio.fm рассказывает, как подготовиться к учебе в зарубежном и белорусском вузах, и развенчиваем мифы. Во-первых, учеба за границей — это не обязательно очень дорого. Во-вторых, учеба в Беларуси — это не обязательно безнадежно.

Бонусом идут советы на любой вкус: и по написанию мотивационного письма, и по выбору белорусского факультета.

“Многие наши одноклассники собираются уехать”

Дочь Ирины в этом году заканчивает школу и уезжает из Беларуси. Ее средний балл — 9,5, и ее очень ждут в одном из литовских университетов. До 2020 года Ирина не хотела, чтобы дочь уезжала, — а в этом году помогала ей переписываться с вузами и готовить мотивационное письмо.

— Ребенок с детства мне говорил, что ни жить, ни учиться в Беларуси не будет. Для меня это была непонятная позиция. Я патриот своей страны. И надеялась, что дочка примет, что путешествовать — классно, а вот жить нужно в Беларуси.

А потом наступил 2020 год. Поступление в белорусский вуз в семье больше не рассматривали: Ирина боится, что обучение в Беларуси превратится в идеологическое действо.

Первым в списке вузов у Ирины и ее дочери оказался университет в Тарту. Но незадолго до дня подачи документов университет объявил, что больше не принимает белорусов. Зато один из литовских университетов охотно согласился принять белорусскую выпускницу с высоким средним баллом.

— Многие одноклассники дочери собираются уезжать из Беларуси. Из всех, с кем я разговаривала, никто не собирается поступать в местный вуз. Но нужно понимать, что дочь учится хорошо и ее круг общения — люди, которые тоже мотивированы на учебу.

Хочу ли я, чтобы дочь, отучившись, вернулась домой? Между “хочу” и “реальностью” пропасть. Я не могу на нее давить. То, чего хочу я, — мои проблемы. Я приму то, что она решит. Сейчас я не вижу здесь перспектив для нее.

Советы родителям

Мы попросили Ирину и юриста Ассоциации белорусских студентов Максима Ковалева дать советы выпускникам, которые не хотят учиться в белорусских вузах. Первое, что вы должны знать, — речь не обязательно идет о неподъемной сумме.

Языковой сертификат

— К репетиторам мы не обращались, дочь сдала языковой тест IELTS и получила высокий балл. Проходим в любой университет.

Можно обойтись без репетиторов

— В те вузы, которые мы рассматривали, не нужно сдавать вступительные экзамены. Важны только балл аттестата и мотивационное письмо.

Получить стипендию

— У нас денег нет. Вообще нет. А учеба в вузе, который выбрала дочь, стоит 3,5 тысячи евро в год. Поэтому главное для нас — выиграть грант, а для этого нужен высокий балл аттестата и хорошее мотивационное письмо.

— Высшее образование за рубежом — это не обязательно неподъемная сумма. Есть страны, которые готовы зачислить вас и платить за ваше обучение, если вы владеете национальным языком. Например, Чехия предоставит вам стипендию, если вы будете учиться на чешском языке. Многие мои знакомые выучили этот язык за год — и получили образование в чешском вузе.

Да и платное образование — это не такая уж неподъемная сумма. Да, образование в тех же Литве и Польше стоит дороже, чем в Беларуси. Но учитывайте, что цены за учебу в той же Польше из года в год примерно одинаковые. А вот в Беларуси суммы растут из года в год.

Мотивационное письмо

— Самое сложное — мотивационное письмо. Как его правильно написать? Как сделать так, чтобы его прочитали? Как зацепить комиссию?

— Я бы советовал относиться к написанию мотивационного письма “по-капиталистически”. Студент ищет университет, который мог бы его принять, а университет ищет студентов, которые смогут прославить его своими хорошими результатами. Мол, вот каких специалистов мы готовим.

Следовательно, в мотивационном письме нужно рассказать, почему университет должен принять именно вас. Если в мотивационном письме вы будете перечислять те качества, которые обычно называете в резюме — коммуникабельность, стрессоустойчивость, — это очень мало скажет о вас как о человеке.

Если бы мне пришлось писать мотивационное письмо, я бы рассказал в нем, почему мне нравится именно та специальность, на которую я поступаю. Почему хочу поступить именно в этот университет и что могу дать взамен. Почему ваш вуз выиграет, если примет меня.

Переписка с вузами

— Я хорошо владею английским языком и помогала дочери искать вузы, переписываться с ними, уточнять даты приема документов.

Есть агентства, которые могут подобрать варианты — то есть за деньги проведут всю эту работу за вас, ведь не каждый родитель владеет английским языком на достаточном уровне.

— Очень многим студентам на момент поступления еще нет и 18 лет. То есть они еще не имеют права голосовать, выбирать президента и парламент. Но уже должны выбрать профессию на всю жизнь.

Хорошо, если человек понимает, чего он хочет. А если нет, я бы рекомендовал взять так называемый gap year — и целый год искать себя, попробовать работать, понять, чего действительно хочется. И после этого решать, нужен ли тебе вообще университет — и какой именно.

Основные траты

— Основная трата — оплата языкового теста, это стоит около 200 долларов. И пока что это было единственное, за что мы заплатили. Имейте в виду, что с мая сдать его в Беларуси нельзя.

Для большинства стран добавятся еще и затраты на нотариальное оформление документов — перевод и апостиль. В Литве перевод документов у нас не потребовали.

И самое главное — плата за заявку. Около 100 евро для каждого университета. Это самый неприятный момент, запасайтесь “стоевровыми” бумажками.

Если вас примут в вуз, нужно будет платить за проживание, питание и проездной. Литва — не самая дешевая страна, общежитие обойдется в 85–145 евро в месяц. Плюс хотя бы 150 евро в месяц нужно будет отправлять на питание.

Если у семьи совсем тяжелое материальное положение, ребенок может работать. Университет позволяет работать не больше 4 часов в день.

Я остаюсь

А что, если я не хочу уезжать? Как выйти из белорусского вуза не только с дипломом, но и с компетенциями?

Юрист Белорусского объединения студентов Максим Ковалев окончил юридический факультет БГУ в Беларуси. На юрфаке его научили читать законы, а всему остальному обучили в юридической приемной минской службы правозащитного центра “Весна”, где Максим волонтерил с третьего курса. Позже в Хельсинкском комитете он научился работать с обращениями граждан, изучил процедуру обжалования в госорганах.

— В итоге после университета меня приглашали на работу даже в строительные компании, хоть я и занимался всегда в основном правозащитой. Ведь бизнес понимает, что именно с этими госорганами, с которыми я работал как правозащитник, приходится контактировать и им.

И это мой главный совет для тех, кто хочет учиться в Беларуси: ищите, где получить практический опыт работы. Особенно это касается специальностей гуманитарного блока. Университет — это прекрасная возможность получить опыт, когда над вами еще не висит социальная обязанность работать.

Совершенствуйте свои практические навыки, ищите стажировки — оплачиваемые или нет. Я волонтерил совершенно бесплатно, потому что это было в кайф. Я набирался опыта и мог себе это позволить — ведь я студент.

Максим советует за время учебы постараться освоить смежные специальности. Например, если поступаете на журфак, постарайтесь овладеть фотошопом, изучить дизайн или фотографию. А английский язык хотя бы до уровня В1 стоит подтянуть студентам вообще всех факультетов.

— Это шаг в мир. Во-первых, без английского языка вам будет гораздо сложнее найти работу за рубежом. Во-вторых, в англоязычном сегменте интернета намного больше полезной актуальной информации.

Далеко не на всех белорусских вузах нужно ставить крест. В некоторые из них стоит поступать не ради корочки, а ради преподавателей. Самый яркий пример — Академия искусств в Минске, говорит Максим. И чтобы понять, где искать такие стоящие вузы, стоит пообщаться с действующими студентами и выпускниками. Они помогут определиться, куда нести документы, если собираетесь оставаться в Беларуси.

Журналисты спросили Максима, стал ли бы он поступать на белорусский юрфак в этом году. И не услышали категорического “нет”.

— Да, в Беларуси не осталось права. То, чему учат на юрфаке сейчас, — это очень интересная теоретическая концепция, которая не работает в реальной жизни. А с другой стороны, стране все равно нужны юристы. И в новой Беларуси нам понадобятся юристы — но хорошие юристы, а не те люди, которые имеют юридическое образование и из своих кабинетов сейчас говорят, что людей можно расстреливать за покушение на акт терроризма.

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