Генштаб ВСУ: На полигонах Беларуси развернули два ракетных дивизиона с «Точкой-У» и «Смерчами» 6 20.05.2022, 19:25

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С 22 июня по 1 июля в Гомельской области запланировано проведение «сборов с участием военнообязанных».

На отдельных полигонах на территории Беларуси развернуты два ракетных дивизиона тактического ракетного комплекса "Точка-У" и дивизион реактивной системы залпового огня "Смерч". Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси (до семи батальонов) на ротационной основе выполняют задачи по «прикрытию участка украинско-белорусской границы».

- По имеющейся информации, на отдельных полигонах на территории Беларуси развернуто два ракетных дивизиона тактического ракетного комплекса «Точка-У» и дивизион реактивной системы залпового огня «Смерч», - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в период с 22 июня по 1 июля в Гомельской области запланировано «проведение сборов с участием военнообязанных».

- Не исчезла угроза ракетно-бомбовых ударов и артиллерийских обстрелов с территории Беларуси, - говорится в сообщении.

Как известно, российские войска с начала полномасштабного вторжения 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси. В апреле ВСУ вытеснили российские войска из северных областей страны, оккупанты отошли на территорию Беларуси, откуда были передислоцированы на российскую территорию и затем снова на украинскую территорию.

С территории Беларуси РФ периодически запускает по украинским объектам ракеты.

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