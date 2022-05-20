Эдуард Бабарико, который провел под стражей почти два года, остается в СИЗО 20.05.2022, 19:49

Эдуард Бабарико

Судья отклонил его жалобу на продление срока ареста.

Судья Михаил Макаревич 20 мая рассмотрел в закрытом заседании жалобы Эдуарда Бабарико и его адвоката на продление срока содержания под стражей, сообщает zerkalo.io со ссылкой на штаб Виктора Бабарико.

В освобождении из-под стражи отказано, Эдуард остается в заключении. Адвокат подал жалобу в вышестоящую инстанцию, жалобу рассмотрят на следующей неделе.

Эдуард непрерывно содержится под стражей уже более 23 месяцев.

Напомним, срок его содержания под стражей по статье об уклонении от уплаты налогов истек 17 декабря 2021 года, однако на свободу парень не вышел. 20 декабря стало известно, что он проходит подозреваемым по следующим статьям:

— статья 130 часть 3 УК («Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни») — до 12 лет лишения свободы;

— статья 293 часть 1 УК («Организация массовых беспорядков») — до 15 лет лишения свободы.

Комментируя эту информацию, в штабе отметили, что Эдуард был задержан вместе с отцом почти за два месяца до президентских выборов и не мог участвовать ни в одном из предвыборных митингов или в акциях протеста после.

Эдуарда задержали вместе с Виктором Бабарико 18 июня 2020 года, когда они ехали в ЦИК, чтобы сдать собранные за выдвижение в кандидаты подписи. В тот же день молодого человека поместили в СИЗО КГБ.

21 июня 2020 года Эдуарду Бабарико было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса («Уклонение от уплаты сумм налогов и сборов, повлекшее ущерб в особо крупном размере»).

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